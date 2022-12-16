自由廣場》當選無效之訴 請檢察官把握期限

◎ 張衞航

此次九合一選舉，因涉及地方政治版圖重新分配，競爭異常激烈，各地賄選傳聞不斷，所幸各地方檢察署勇於偵辦賄選，至今已多有斬獲。舉例來說，花蓮縣第三選區林姓縣議員候選人的父親，在選前兩天涉嫌行賄，目前已裁定交保二十萬元，並持續偵辦中。彰化縣更有高達六名議員、二名鄉鎮市長、十七位民代和十八名村里長本人或樁腳涉及賄選，包括彰化第一選區議員林茂明，及第三選區議員施嘉華，共有九人遭收押，案情仍不斷延燒。

依照選罷法第一二○條第一項，當選人如果有選罷法第九十九條第一項的投票行賄行為，在公告當選人名單之日起三十日內，可以由選舉委員會、檢察官或同一選舉區之候選人對之提起當選無效之訴。而所謂的「當選人」，根據判決見解，並不限於當選人本人，也包括當選人「直接、間接認可為其從事競選工作之人」，所以無論是當選人的父親、競選團隊成員或地方樁腳替當選人行賄，都可以被視為當選人本人所為，經法院審理後，均可判決宣告當選人當選無效。

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但重要的是，由於法律明文規定要在「公告當選人名單之日起三十日內」提起當選無效之訴，期間相當短暫；而且，無論地方選舉委員會或同一選舉區的候選人，均難以確實掌握當選人行賄的事證，起訴舉證相當困難。所以，當選無效之訴的提起，有賴掌握賄選事證的檢察官積極任事，才能克盡全功。

因此，除了要肯定檢方於此次大選積極查賄之作為外，更要籲請檢方針對事證明確的賄選案，儘速偵結起訴，並於「公告當選人名單之日起三十日內」提起當選無效之訴，才能端正選風，維護選舉結果公平公正。

（作者為律師、時代力量副秘書長）

既然買票，就買到當選為止？

◎ 林金忠

九合一選後一連串的選舉官司，最多的是涉及賄選的所謂當選無效之訴。

涉及賄選的候選人，就算最後被判定當選無效，對於降低賄選歪風非但沒有明顯改善，甚至還有變本加厲的效果！因為，這次選舉結果，涉及賄選的相關候選人多數都高票當選。怎麼會這樣呢？

涉及賄選的選舉官司，最後查不出行賄者與相關候選人資金往來因果關係（或叫做「斷點」成功）的案例所在多有，這時候相關候選人的當選資格當然就不受影響，就算最後當選無效定讞，還是有人願意以身試法，因為，他們參選的目的已經由個人的當選轉變成「協助」他人（縣長或是縣議會正、副議長或是鄉鎮市民代表會正、副主席）當選，在緊接而來的正副議長或是代表會正副主席，他或她這一票才是真正的「價值連城」。

以上這些都是在司法公正前提下的論述，萬一情況不是這樣的話，那就更精彩更有看頭了！難怪，這次選舉過後，民間開始流傳：既然決定要買票，就不要在乎後面的選舉官司，就要買到當選為止。

（作者為民進黨雲林縣黨部主委）

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