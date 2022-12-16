自由廣場》「都一樣」成了台灣最大共識

◎ 陳建賓

旅居美國三十年，難得有機會回台觀選，在本次地方選舉之前後三個月，有近距離觀察，涵蓋了各種年齡層與社會階層，發現目前的台灣有一個最大的共識，那就是「都一樣」。

一個長期標榜多元的社會，台灣人民已經學習了如何裝扮自己，似乎很能接受各類開放思維，實則漸漸地捨棄了所謂的標準：

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民進黨和國民黨都一樣爛

美國和中國都一樣壞

中華民國和台灣都一樣弱

貪污和不貪污都一樣蠢

抄襲和不抄襲都一樣奸

黑道和白道都一樣貪

認真工作和躺平擺爛都一樣窮

通通都一樣，如此告訴自己也告訴別人，似乎這就是先進與智慧的代表。

整個社會中，有三分之一的人明辨是非、三分之一的人不願明辨是非、剩下三分之一的人無法明辨是非。所以每次選舉，耳語與媒體的操控可輕易地左右投票結果。表面上是所謂的鐘擺效應，實則端看當時剛好發生了什麼事，是否攸關自己的短期直接利益；然後把「教訓」與「懲罰」掛在嘴邊，成了掩蓋自己實際想法的表面說辭。

很不願意這麼說，但必須承認，台灣人在過去幾十年當中，雖然經過了數次的政黨輪替，但在主體意識上，仍無本質的改變。因此，台灣如果要國家正常化，大概只能走新加坡路線：即以利益當頭！願意成為一個獨立自主的國家，是為了讓大家更有錢賺，可以過得比鄰國好，才有可能形成所謂的國家意識；當年中國的貧窮與落後，才讓在台灣的蔣政權讓人民高唱中華民國頌，並非當年的人比較愛國！

這一次地方選舉的結果，對於那些多年來深耕於台灣文化覺醒，且認為台灣人已經有足夠的主體意識，願意與中國切割的人，打擊應該是最大的。然而，以台灣過去的歷史經驗與脈絡來看，自發性的思想改變幾乎沒有成功的可能，必須仰賴外力的直接介入或撕裂，才能有根本的確定路線。如今美中兩強對台灣的拉扯才剛剛開始，在台灣還看不到成為主角的意志與能力，連最起碼的選邊站都搖擺不定，當然只能拭目以待，靜觀其變。幸耶？悲耶？

（作者為美國台僑，休士頓大學商學院教授）

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