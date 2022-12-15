自由廣場》契約精神，中華人民共和國有嗎？

◎ 林志鴻

這些天又傳中國疑似政治卡關我國的漁產品，這對兩岸貿易圈來說，從去年的鳳梨和釋迦事件，早有警訊可循，業者應不至於太意外。

在國際貿易來說，契約精神是首要的遵守默契，而法律才是其次，甚至可說是所有做生意的共識。每次兩岸貿易的問題，我們都可以看出中共單方面、突然宣佈卡關和退件的消息。為何我們台灣與世界其他國家貿易不會發生類似案件，偏偏只有跟中國才會頻頻發生？一般在國際慣例，若是當地的政令更動，以及個案發生問題，都會有所謂的緩衝期和溝通協調，尤其華人做生意向來講求「和氣生財」，而若有「其他意涵」，當然不按理出牌的狀況，也就能理解其中之邏輯。

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做生意講究風險評估和分散，在去年的鳳梨和釋迦事件後，不少業者就知道需要「戰術移防」。政府不會限制人民和業者，與現階段未被列為拒絕往來國之旗下業者，進行合法貿易行為，當然政府會給予建議和鼓勵方針，若是將兩岸貿易作個比喻，渣男之行為有違道德但不觸法，然而大眾都知道要儘量避免與渣男交往，以及教導如何識別感情騙子。若有人仍要冒險嘗試，政府與他人也無權干涉，但若渣男現出原形，使得另一方受到傷害，民間團體除了給予事後的幫助和支持，政府也會給予相關的疏導和救濟。不過跟渣男交往的悲慘經歷，若要將責任都怪罪給政府，也說不通，為何不敢正視、面對事件的加害者呢？

我們與中國貿易，相較其他國家來說，語言文化的近似相通，可節省很多精力促使訂單成交，但近期的殘酷事實就是擺在眼前，相關業者是否也該思考「戀戰」與「移防」的選擇？

改變需要勇氣，雖說不改變仍可在舒適圈，並且可能不影響生計，但契約精神，才是維持雙方貿易往來的長久之道。

（作者為軍品貿易業者，南投縣民）

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