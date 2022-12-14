自由廣場》（鏗鏘集）行人地獄，醜陋國家

◎ 李敏勇

台灣的交通秩序被詬病已久，國外媒體以「行人地獄」批評，讓外國人「最美的風景是人」說台灣的佳話蒙塵。何以至此？

台灣人常出國觀光旅行，看到先進國家的交通秩序，應該印象深刻。不只紅綠燈信號被嚴格遵守，沒有燈號的巷口，各種車輛一律到路口先暫停，禮讓行人優先，再依序由先後到巷口的車輛，輪流起步，交叉路口的車輛也在公平機會之中。

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外國人在台灣，欣賞庶民吃食，交通秩序不敢恭維。什麼原因？

農業時代、鄉村性，自然秩序在緩慢中有其條理，但工業化、都市性，無法依照自然秩序，靠的是法秩序。紅綠燈是法秩序的象徵，近代秩序的原則。在十字路口，人與人不是靠敬老尊賢，而是信號指示。

台灣已然從農業時代發展到工業、甚至後工業時代，也從鄉村性發展到都市性。人與人的關係已經演變到都市社會學所說的：「相對匿名性以及孤立」，近代秩序未形成，台灣的都市常常只是人口密集區，缺乏文化性。

秩序反映政治現象。政治的意義在於「構造」：秩序、安全和正義是三要件。戒嚴長時期，黨國體制控制思想，縱容身體，維持控制的條件。戒嚴百分之三，說的即是只控制你的腦袋。大車欺負小車，小車欺負人的現象，其來已久。

台灣最美的風景是人，說的是農業時代、鄉村性的人間條件。都市化、工業或後工業時代，人與人沒有緣故亦無連帶，交通之亂因而形成。其實台灣的都市化存在著公共交通構造的缺陷，就像是興建了高樓大廈忘了配置公共電梯，導致家戶須另自建電動流籠，機車氾濫現象即是，卻有地方首長選舉政見賄賂廣送機車並當選。

台灣虛構的都都都⋯以市之名，缺乏近代都巿的完備公共交通構造。自力救濟的交通習慣既已形成，像台北市已建構相當條件的捷運系統，摩托車卻愈來愈多。中央、地方政治人物無人敢對機車亂象有建設性的處置想法，政治家少，政客或政棍多。

交通亂象就是政治亂家。台灣，國不成國，市不像市。鄉村已消失，都市未形成。

政治之病不只在國家，也在城鄉地方自治體。被外國人形容「行人地獄」，台灣之恥！一個近代秩序未形成的社會，哪會真正是美麗國家？

（作者是詩人）

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