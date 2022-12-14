自由廣場》（林保華專欄）台灣輸給國共認知戰

行政院已下令公部門禁用中國短影音平台「抖音」；美國若干州政府近來已經以國安理由這樣做，台灣不是對美國「唯命是從」，而是無命也從。更值得高興的是，台灣正在參考印度，是否也要全面禁止。執政黨百般檢討輸選原因或尋找戰犯，不如立即改正錯誤來的更加實際與有效。

我認為九合一選舉民進黨的輸選原因，歸根究柢就是輸給國共勾結的認知戰！利用網路使討厭民進黨的情緒蓋過對大是大非的認識，使一些選民，主要是年輕選民與中間選民不願意把票投給民進黨；因此雖然國民黨沒有多得票，民進黨卻失去大量選票。民進黨要檢討的就是在選舉過程中，操盤手為何對此毫無認識，最近經謝金河這位大咖大喝一聲才引起關注，並且採取措施。因為這不只是民進黨的失敗，而是中華民國台灣輸給國共，危及台灣國家安全。君不見，中共遂即「不斷革命」，禁止數千項台灣食飲與水產品進口，藉以煽動工商業者及民間對執政黨「無能」應對的不滿，國民黨，尤其馬英九系統的國民黨則趁機配合去與中共溝通，營造只有他們才能解決兩岸問題的印象。為二○二四年國民黨贏得總統與立委選舉鋪路，再下去就是實現投共的「統一」。

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選舉期間，我一打開手機，最經常跳出來的是台灣某紅媒以聳動標題發佈的負面新聞，我了解他們的底細而置之不理，然而一般人會怎樣看？我這個年紀缺乏網路知識，不知道為何會如此？也曾在臉書提問，但沒有得到答覆，我以為這是個別現象。最近與一位台商聚會，我再次提出這個問題，他說他的手機跳出來的也是這家媒體的東西。我不知道，政府官員與民進黨黨工的手機，跳出來的是否是與我們「非側翼」不一樣的親綠新聞而導致他們失去警覺？如果長期對手機用戶灌輸這些負面新聞，而這些用戶又不看報紙，不看電視，他們就被國共的認知戰俘虜了。為何紅媒有這個特權，恕我無知而百思不得其解，然而政府的國安機構、數位發展部、NCC應該比我清楚。

最近在網路看到有香港網軍也介入台灣這場抹黑民進黨的選舉。我馬上想起半年前有一個「香港獨立運動」的帳號多次在我的臉書發文，一再攻擊民進黨，但是因為沒有明顯的擁共言行，而且我以為只對我這個特定人物發發牢騷而沒有重視，我有轉給幾位台灣朋友看，沒有下文，貼文後來也不來了。然而這次看到上述香港網軍的報導，特地請教香港的朋友，才了解到他們可能的背景。香港本土派，除了與民進黨關係良好者外，也有支持國民黨而反對民進黨的網軍。

香港長期是國際諜報中心，尤其是中共諜報的重要據點。台灣的防範可以理解，但是不要因噎廢食，結果是不該防止的被拒之門外，該防止的早在反送中運動以前已經大搖大擺進入台灣，現在已經活躍在各個社會運動之中。國安又怎樣？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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