社論》擺脫台灣「行人地獄」的惡名

國際媒體CNN上週在其〈每週旅遊新聞信〉報導，台灣以美食小吃、自然風光和好客聞名，但險象環生的交通令人卻步，有如「行人地獄」（living hell）的亂象，不利國際觀光。報導還指澳洲、加拿大、日本與美國等國的官方國外旅遊指南，明確點出台灣道路亂象，促請其國人注意。台灣的交通不安全，成為另類國際共識，必須正視。

綜觀各國所指的亂象，主要是汽、機車駕駛不守交通規則，不僅橫衝直撞，燈號剛變換時闖紅燈、搶黃燈，不尊重行人路權，行人過馬路要提高警覺，即使綠燈穿越時也須小心，巷弄之間更常衝出車輛；尤其「機車停在人行道上，甚至直接騎在人行道上」，「計程車和公車可能無視其他車輛，急切到路邊載客」。

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交通不安全，除了讓台灣不光彩的名聲遠播，國人也付出代價。不但不利發展觀光，有礙國際形象，統計顯示，台灣一年交通事故奪走約三千條人命，相當於每十萬人有十二．六七人亡於車禍，大約是日本的六倍、英國的五倍，在已開發國家的道路安全排名後段班。其中，機車騎士佔死亡逾六成，受傷七成五，尤以年輕人無照騎機車者為多。

對於這一現象，前交通部長賀陳旦去年曾強調，交通死亡比率嚴重且持續增加，已是國安問題，疾呼「搶救道路亡魂」為全民急務。在CNN報導之後，有立委要求交通部改善，否則交通部長就該下台。這一主張，容或出自對交通問題的關注，本質上仍是政治人物的慣性思考，台灣的交通亂象，絕非只是政治問題，也牽涉國民性或社會文化。

誠然，在改善交通的所謂三Ｅ政策，即教育（Education）、工程（Engineering）、執法（Enforcement），政府都責無旁貸。其中，交通工程設施的改進，舉凡人行道連貫而好走、道路號誌設置、車輛行進標線、道路設計、降低壅塞等，都是主管機關的責任。交通執法，如重罰酒醉駕車、開罰汽機車路口未禮讓行人、取締超速及違規停車等，交通及警察單位不能馬虎。至於交通教育，從駕駛執照取得、交通法令宣導、違規後再教育等，也是主管機關分內要務。此外，取法乎上，師法瑞典等先進國家實施「零死亡願景 （Vision Z）」政策，以減少交通死亡人數，建立交通安全的社會，也是重要目標。

必須強調，改善惡名在外的台灣交通亂象，政府負相當的責任，駕駛人或公眾的守法自律也至關緊要。從CNN到各國所指的台灣交通亂象，主要是我們的交通規劃和實務「以車為本」，而非行人優先，常置私人行車方便的考量於行人和公共運輸便捷之上。事實上，即便是開車族，當行人的時間也常多於在車上，建立「以（行）人為本」的交通文化，配合機車騎士及開車族守規矩和行車禮儀，不把馬路當自己的專屬空間，是去除「行人地獄」惡名的根本工作。

對於生活在台灣的人，交通亂象司空見慣：路邊紅線停車很普遍，併排停車經常見、機車路邊騎樓隨意放；自行車和機車不但騎上人行道，常逆向行車，有時還叭行人嫌擋路；開車左轉搶先行，路口轉彎不讓人；上下高速公路匝道突插隊、車道任意變換、行駛路肩；紅綠燈在有些地方僅供參考，夜間更形同虛設；人行道或狹窄、停滿汽機車，或被路燈和變電箱所擋，有的店家還在門口擺上盆栽或招牌；騎樓尤常高低不平，不利嬰兒車及輪椅通行。在路邊傳統市場或夜市，機車一路徐行，騎士邊騎邊巡看或詢價，危險且有礙他人，也搞得烏煙瘴氣，路人掩鼻吸廢氣。如此這般，違規如家常便飯，禮讓絕無僅有。台灣人走在路上，不但「馬路如虎口」，也常不便於行。

在檢討交通亂象的議論中，橫衝直撞的機車備受關注。首善之區的台北，捷運成網，公車是全台灣唯一能有效讓上班族通勤的城市，仍有約九十五萬輛機車穿梭呼嘯於大街小巷之間，不僅有礙已開發國家首都形象，且構成空污和噪音主要來源之一，最應優先改善。越南首都河內已宣布二○三○年起禁止機車上路，台北或可參考。

從社會文化層面看，行車有我無他，重個人甚於整體，是台灣交通特色；從生活教育著手，實踐行車禮儀為根本之計。同時，政府做好公共運輸投資經營管理，台北以外地區尤應受重視。個人方面，若更多人把開車、騎機車改為使用公共運輸工具、自行車或步行，有如丹麥等北歐國家所實現的交通方式，利人利己，也有助擺脫「行人地獄」惡名。

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