自由廣場》（鏗鏘集）高層紅替大選定位

◎ 王景弘

國民黨三色冰淇淋，基層黑贏得地方選舉，現在高層紅已備戰二○二四大選。曾銘宗和費鴻泰這些人想參選，或想綁架國民黨候選人，配合中國武嚇與經濟脅迫，不諱言屈降意向，荒謬的替大選定位。

填補王金平地位的曾銘宗，狂言下次大選是和平或戰爭的選擇；新黨背景，以鬧事聞名的費鴻泰，更胡言是要選擇澤倫斯基帶來戰爭，或國民黨帶來「和平、繁榮、進步」的總統。

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俄國入侵烏克蘭，澤倫斯基領導堅決扺抗，成時代風雲人物，國民黨卻批他不識時務，不知跪地求降。它藉中國威迫利誘，擺明國民黨執政就跪降，青年不必上戰場的投共心態。

民進黨主政下，台灣保持獨立自主，不但有和平繁榮與進步，而且還有國民黨不敢提的「民主、自由、獨立、尊嚴」。

紅底的國民黨權貴，唸蔣經國統治下「安定與繁榮」的經，卻不敢以蔣經國為模範，而以醜化澤倫斯基抵抗侵略，來凸顯戰爭的災難。蔣經國並沒有屈降中國以維持和平繁榮，高級紅的定位應該是選蔣經國或施琅。

中國炮擊金馬，中國密使招手，兩蔣都拒絕投降，兩蔣才是澤倫斯基。詆毀澤倫斯基，國民黨便需要重寫歷史，把二戰忍辱求和的張伯倫當英雄，堅持抵抗納粹侵略的邱吉爾是狗熊，也不要再玩弄「開羅三巨頭」的遊戲。

高級紅自我定位，候選人不作澤倫斯斯，不作蔣介石或蔣經國，要以降求和，因此，大選應該是選擇當人民作主的「台灣人」，或當紅朝作主，人民作奴的「中國人」；選擇作為「中華民國國民」或「中華人民共和國國民」。

國民黨精英已經放棄兩蔣，配合中國奪台的上策，要靠中國武嚇與經濟脅迫，以「民主」手段復辟，高舉白旗投降！

（作者為資深新聞工作者）

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