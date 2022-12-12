自由廣場》語言教學與國防合作

◎ 阮氏清金

傳統上來說，軍火商或者軍事承包商就是狹義的賣武器、賣彈藥砲彈、或者直接派一組傭兵來給你幫你打仗，比方洛克希德馬丁公司、雷明頓武器公司、黑水國際集團、瓦格納集團等等。但隨著時代改變，軍火商不再只是走在龐大的生產機器中間、又或者各個體格健壯的退役軍人組成的傭兵組織，他可能是個穿著西裝或者穿著一般便服坐在辦公室中寫著文案、製作圖卡和影片，然後寫好的文圖和影音再傳播出去，這是新時代的軍火商。

當然再更新穎的還有，比方像近期在越南河內越南國際國防展，其中一個軍用零件供應商就表示自己和台灣企業有長足的零件供應往來。另外一種就是語言的合作。其實語言在軍隊專業化、軍武分工化的今天是非常重要的，所以先前才傳出印度陸軍一口氣跟台灣要一萬名中文老師的事件，當然台灣要一口氣提供一萬名其實非常困難，但為什麼印度陸軍需要，因為他們最大的敵國已經從原本巴基斯坦轉變成中國。

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印度在二○二一年還跟錫金大學簽署合作備忘錄，就是為了進行中文教育合作。錫金邦有著大量研究西藏文化的學系，理所當然也包含中國統治西藏的問題以及中文系。

在台灣也有差不多這樣的教學機構在推廣這樣的事情，就是「每天學越南語」。「每天學越南語」當初創立的時候，總部就是在高雄。高雄擁有海官以及空官軍校，同時左營海軍基地以及海軍陸戰隊指揮部也在那邊，而位於台南的海巡署艦隊南部分署也是在差不多的地緣位置，因此從二○一六到二○一九年有教海巡署的軍官越南語。因為疫情的關係，後來縮減集體上課的規模，但實際上海巡和海軍內部依舊在研究將課程系統化的可能性。

海軍陸戰隊曾經在二○二一年菲律賓颱風時，被賦予任務去進行人道救援，後來由於不明原因取消，但不管怎麼說，台灣的海軍和海巡維護的海上安全，跟菲律賓以及越南的關係是密不可分的。日前有一則新聞，據自由時報〈洛馬將委託中信造船造艦 售予東協國家〉新聞顯示，美國軍武大廠洛克希德馬丁公司，已與高雄中信造船簽署合作備忘錄，未來將委託中信建造軍艦艦體，再由洛馬安裝武器系統，交付給印尼、馬來西亞及菲律賓等東協國家。這就顯示台灣跟海洋相關安全事務，跟東南亞的未來是連結的，教軍人和海巡越南語，自然就變成一種國防合作的概念了。

（作者為每天學越南語創辦人、長榮大學及海巡署越語講師）

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