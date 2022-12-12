自由廣場》打動中間選民的方法

◎ 高志耘

筆者周遭的同事、親友等，估且能算是中間選民吧，比起厭惡政治，更多的是一問三不知。他們很少關注政治議題，鮮少能對政策提出評論，更遑論要依此判定下次要投給哪個政黨。

此次選舉過後，傳媒普遍都認定：中間選民的票並沒有倒給民進黨，所以選戰回歸藍綠基本盤。同溫層也為此膝跳反射地認為：要趕快拉攏中間選民。但筆者對此感到悲觀，因為冷漠和無知的人是最難討好的！一些五星級縣市長此次無法順利交棒，或多或少就早已說明此類思維注定會再失敗。

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中間選民不投票的理由，不外乎是藍綠一樣爛（即使這些調調可能就是資訊戰的抹黑）。雖說有中國的步步進逼，但台灣仍屬承平，且本身處於被動、國際關係能主導的空間有限，加上這些議題距離個人過於遙遠，在飛彈打過來之前難以長期「有感」。

然而，身為一個執政的大黨，民進黨除了上述「國安議題」之外，應該要強力主打至少二到三個與國安有所區隔、且影響者眾的中短程生活議題，才有可能喚醒不願意做決定的中間選民出來為自己的權益投票。

或許去年的四大公投有可參考之處。因其牽涉到層面更大且更庶民的能源與食安議題，讓當時某些被筆者視為中間選民的人主動關注。私人臉書上也看到公開的正反論辯，明明平時大家對於「國安議題」即使有立場也都選擇沉默。雖然這些人未必和筆者有完全相同的投票意向，但至少他們終於會開始權衡利弊。

執政黨若未來能用去年公投宣傳的強度，由某些立委分別主導生活相關的議題，像是近日吵嚷的「交通影響觀光」，先讓民間的討論度發酵而後順水推舟，或許是一個延續政權的解方。

在台灣這個相對年輕且有外敵環伺的民主政體，選民不能一味討好，而是要讓他們關心與做出合理的判斷。

（作者為旅德博士生，彰化縣民）

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