社論》佛系打法無法對抗中共認知戰

民進黨選舉失利，各界檢討之聲湧現。有些人愛之深、責之切，提出建設性意見；有些人則看衰綠營，認為敗選乃政績不佳，咎由自取。而黨內除蔡英文總統辭去黨主席，更組成檢討小組探討敗因，求取改進良策，盼二○二四大選東山再起。政黨競爭，勝則執政，為民服務，創造福祉；敗者在野，監督施政，揭弊清污。然而，選舉中部分攻擊民進黨的策略，固然發揮了打擊綠營的效果，但不能視為選舉常態，因為其實際作用則在誤導台灣人的認知，使之喪失對抗中共的意志與勇氣，而達到「不戰而屈人之兵」的效應。

藉由發布假訊息形成對事件的錯誤認知，並在網路、媒體及社群平台、群組同溫層內傳播，形成一個封閉高牆內相互取暖的民粹堡壘；這是新型態的認知戰。這種認知戰來自於敵對國家或陣營，意圖扭曲事實，徹底妖魔化對手，摧毀其形象與公信力，在網路科技飛躍成長的今天，確實發揮了很大的效能。例如，俄羅斯近年常利用網路駭客攻擊介入美國選舉，除了暗助特定候選人，更有意挑起美國的種族仇恨、社會矛盾，貧富對立，煽動仇恨值，意圖全面摧毀美國所代表的民主價值與文明。而中共及其代理人對台進行的認知戰，主要在對台灣民眾散播「中華民族偉大復興」的假象，意圖使之產生認同感，並以此民族認同而貶低普世價值，進而在假訊息氾濫之下，抹殺台灣的民主、自由、多元，刻意製造台灣貧髒亂的負面形象。「中國崛起」加上「台灣沒落」顯然在為中國併吞台灣提供正當性。這種認知戰不但存在於選舉中，在平時更是無時無刻不在進行之中，已成台灣安全與認同的最大威脅。

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坦白說，此次選戰民進黨幾近全面崩盤，認知戰是潰敗眾多主因中最不可忽視的。而中共對台認知戰議題包羅萬象，主軸則是兩岸關係，極力抹黑堅定支持「抗中保台」陣營，主導社群平台的統派同溫層輿論趨向，掌控話語權，試圖描繪出台灣不親中、不接受九二共識，就會前途暗淡的景象。這些認知戰，包括在疫情期間全力攻擊政府擋疫苗、護航高端，指控民進黨政府為了炒股、官商勾結，賺取黑錢，罔顧民眾的生命健康；另一個大招則是支持民進黨就是上戰場，就要承受戰亂流離的苦難，把民進黨與戰爭畫上等號；尤有甚者，鼓吹台商必須西進，依賴中國，才是台灣出路，一旦轉往先進經濟體投資，就是「去台化」、「掏空台灣」。此一認知戰企圖塑造出民進黨政府成為美中對抗的棋子，任由美國擺布。於是，支持民進黨，等於戰爭，等於掏空台灣，等於自甘扮演美國的棋子，是中華民族的罪人。這些都不是事實，卻眾口鑠金，加上執政黨辯駁乏力，自然被當成默認，造成選民人心惶惶，認為台灣處於高度地緣政治風暴，支持綠營會激化兩岸對立，造成以「抗中保台」為訴求的民進黨大敗。

中共一方面加大壓力，一方面卻誤導輿論，栽贓台灣。去年以來，中國接連禁止台灣農產品、水產品、酒、茶輸入，明顯報復台美關係日趨緊密，卻假借技術性議題，將責任推卸給民進黨政府。台灣農產品的品質是世界等級，卻因國內市場狹小，且中共常略施採購小惠，造成台灣農民失去戒心，擴大生產規模，不知不覺淪為中共經濟戰的肉票，企圖挾此向台灣勒索更多的政治贖金。中共一而再，再而三，違反國際貿易規則，明顯就是以政治立場作為貿易障礙，卻反而抹黑台灣產品的控管疏失；遺憾的是，親中媒體、政客卻偏袒中共，與之呼應，歸責民進黨，成為中共的「魔鬼辯護士」。事實上，中共抵制台灣的農、漁、酒、茶，在我國每年出口總額中佔比極低，不會對我造成重大損失；但對於我出口中國較多的資通訊產品，由於中國對我仍是依賴狀態，因而不敢輕舉妄動。儘管如此，我國仍不可不防，必須先做好準備。

總之，武統的代價太過昂貴，中國必須同時對抗美、歐、日等西方國家的結盟；因此，認知戰恐將成為中共對付台灣的最重要武器。尤其，中共的認知戰在此次選舉中發揮了重大效果，勢必鼓舞它加強對台興風作浪，撕裂台灣。由此可見，抗中保台陣營如何有效反擊中共認知戰攸關台灣安全。令人不解的是，民進黨特定人士竟然指責自主與民進黨協力對抗認知戰的綠營支持者為「側翼網軍」，卻無視部分直播網紅自視為民意主流，對綠營頤指氣使。古語說︰「謠言止於智者。」但智者畢竟只是少數，社會的現實是「三人成虎」，因此輕忽敵人造謠抹黑的認知戰，企圖以「愛與寬容」，感化競爭對手，效果有限，亦無法讓民眾了解真相。如此佛系打法，無法與敵人傾全力策動的認知戰對抗，民進黨必須深刻體悟，更有責任讓民眾有所清楚認知，才能使台灣跳脫中共認知戰的陷阱。

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