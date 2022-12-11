自由廣場》朱立倫就只會說風涼話

◎ 紀安秀

針對近日中國再以註冊資訊不完整為由，禁止台灣午仔魚等水產品及台啤、金門高粱、金車等飲料進口，中國國民黨主席朱立倫回應，蔡英文政府除了譴責對岸、不排除向WTO申訴外，沒有看到具體解決作為，「班班吃石斑、班班吃午仔、吃秋刀，質疑都要班班吃什麼來解決問題嗎？這不是負責任政府該有的作為。」

當全民痛斥中國無理，操作政治奧步，以禁止農漁產品進口的方式，打壓台灣獨立主權的主張，逼迫統一，一方面可能因不滿台積電到美國設廠，使出卑劣的手段。身為最大反對黨主席的朱立倫竟然輕描淡寫，僅僅呼籲中國應兼顧台灣人民的感受及農漁民工作，並未嚴厲斥責，或替農漁民及酒廠出一口氣，只會說風涼話反批蔡政府，相當不厚道，恐怕會適得其反。

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眾所皆知，中國的作為，完全不符合農漁產品經貿的規則，唯一的目的，就是要讓蔡政府難看，這種顢頇霸道的行徑，蔡政府及台灣人民難道要低聲下氣向中國妥協？如果輕易妥協，豈不落入中國統戰圈套，讓中國為所欲為，繼續得寸進尺？

政府鼓勵內銷、鼓勵人民消費，並積極拓展其他國家及地區的銷售管道，做法正確，朱立倫除了說風涼話，難道不能提供良善的建議嗎？

（作者為家庭主婦，台北市民）

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