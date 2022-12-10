自由廣場》警檢系統的88之亂

從陳檡文、黃錦秋談起

◎ 池文光

警察界得了幫派病毒，就連和警察沾上邊的檢察官系統也中了，感染場所為88招待所，當年只要曾經歡喜赴宴，不管餐敍理由為何，都確診貼上黑色標籤，在社會觀感普遍不佳情狀下，警政署署長黃明昭要求所屬警紀警辦，不能手軟。

88諧音為「發發」，吉祥數字大家喜歡引用，但若加上個招待所，卻變成警察紀律門的禁忌。按說豪華會館開張招待吃飯唱歌，免費不用錢，還內送公關小姐作陪歡樂，個中道理，包藏禍心，天下沒有白吃的午餐，代價是「不要錢的最貴」，後遺症狀出現了。

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朋友餐聚敘舊，本屬正常社交禮尚往來，但黑幫人物士不時盛宴款待，杯觥交錯，歡樂笙歌時刻過去了，現場監視錄影足跡留下保存，所圖為何？不言可喻。其中最屬無奈為單純受邀吃飯，不知東道主背後複雜黑幫關係，沾染一身腥臊，悔不當初。

幫派人物搞公關招待所，絕對不是行慈善事業。從事不法獲取鉅額利益，有錢好辦事，散財結交權勢買保險，其中最直接利害關係的行業，就是司法與警察，尤其是刑警人員司職偵查犯罪，本應戒慎遵守法制，假藉勤務查訪佈線為由，行黑幫密切交往之實，尤不可取。

從已知牽扯之警方人士，大皆為現任或出身刑事的警官，低階從一線三星小隊長到高層三線四星警大校長，統統吃好吃滿，相招牽線，把幫派公關場所當作自家私廚或餐酒館享用，甚而藉以招待不知內情的長官或朋友故舊，引生事端，行為嚴重影響警察聲譽。

檢察官黃錦秋辦案在警界評價不惡，語多敬畏，行事恩怨分明，在地方檢察署任職時，專辦警察貪瀆，向不留情面，惟此次被捲入出入88會館，大部分警察聽聞表示不敢置信，據報載，果係受熟識的時任新北警局刑事高層所邀前往，事件爆開後，被拉下政風主任職務。

88之亂，有圖應為真相，但若單從監視影帶解讀個案故事，有時也難以反映全貌，問題重點應查明警察人員未經報准與黑道「經常性」交往及出入特定場所，或勾結從事不法行為，從中辨明是非，方係正辦。

（作者現任警官，新北市民）

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