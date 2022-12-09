社論》「去台化」的政治操弄

從產業發展角度，台積電向美、日等海外擴廠，開疆闢土，不僅延伸企業實力，更是台灣總體經濟力的延伸。圖為台積電亞利桑那州晶圓廠「首批機台設備到廠」典禮，美國總統拜登親自出席。（路透）

台灣半導體產業龍頭台積電，赴美國亞利桑那州投資興建晶圓廠，台灣時間前天風光舉行「首批機台設備到廠」典禮，包括美國總統拜登、商務部長雷蒙多以及美國大咖客戶蘋果執行長庫克等出席。台美聯手，全球矚目。對照先前中國官媒、黨媒發起宣傳戰，稱台灣晶片產業被掏空，部分台灣政治人物及輿論跟著起舞與炒作，拉高「去台化」聲量，並在剛結束的九合一選戰過程，用來攻訐民進黨政府。不難看出，這又是一波中共對台的認知作戰。

對於「去台化」，綜合外媒與專家多數意見認為，台積電縱然把在美國亞利桑那州的投資加碼至四百億美元，增加先進晶片產能，美國仍不足以確保建立自給自足半導體產業，也無法改變在先進晶片上依賴台灣的事實。台積電在美國投資的產能，到二○二六年的年產量，也僅佔台積電年產量四％。台積電總裁魏哲家在回應「掏空台灣半導體」的說法，更反駁說︰「門都沒有」，強調台灣半導體產業努力三十多年，建立堅實的生態系與產業鏈。就連白宮國安會發言人柯比也出面駁斥「台積電變美積電」說法，表示在供應鏈韌性方面，「台灣是我們持續合作的夥伴」。

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從產業發展角度，台積電向美、日等海外擴廠，開疆闢土，不僅延伸企業實力，更是台灣總體經濟力的延伸。如果我們的企業到國外投資就是被掏空，那他國企業來台，難道是被我們掏空？正常的國際貿易，不該邏輯簡化。美國不是中國，過去我們的產業西進中國，卻慘遭「掏空」的情形，歷歷在目。台美跨國合作，中國被甩一旁，不是「去台化」，而是徹底「去中化」。台積電創始人張忠謀也說，地緣政治已徹底改變半導體製造商面臨的處境。張忠謀的話，說明區域安全的重要性，已凌駕企業的商業佈局。台美等民主國家強化供應鏈韌性，正提高我們的戰略角色。對於欠缺先進製程晶片能力的中國，美台結盟，中共自然要伺機破壞，傾其之力，把好事操作成壞事。

中共打擊台美關係，切入途徑就是利用台灣的九合一選舉期間，朝野競爭白熱化，丟入攻訐蔡政府的錯假訊息，搭配選戰的快速節奏，無暇辨識訊息真偽，台積電赴美投資案等議題，就植入「去台化」說法，既達到介選，又能擴散「疑美論」，影響台美之間的互信。民團「台灣民主實驗室」發布的境外資訊影響觀測報告，具體提到「台積電被美掏空論」，已被操作為選戰話題。去年十二月，台灣開始有「台海戰爭發生時，美國會先把台積電炸毀」訊息，普遍流傳於臉書及微博等平台。今年四月起，出現「美國政府會採取行動把台積電搬去美國」。今年十月這觀點的討論熱度升級，十一月選舉前夕成為主打題材。相關宣傳戰就此展開。

中共操弄的敘事，主要包括︰「美國只在乎自身利益並把台灣視為工具，只想撤離台灣半導體人才並炸毀台積電，在台海發生戰事的時候將無意協防台灣」。以及「民進黨深知台積電遷美將造成危機，但仍迎合美國、出賣台積電來滿足自身利益」。這些敘事除了是「棄台論」翻版，還加進民進黨配合的情節。經中國中央與地方官媒、微博，以及臉書匿名境外粉專廣泛傳播，接著台灣的協力者也紛紛響應，包括政治人物、政治評論者及政治評論粉專等跟進傳播，甚至成為立委質詢內容以及選舉造勢的宣傳話題。歸納這些手法，中共已不是主要資訊發起者，而是揀選在台灣內部既存議題，扭曲轉化並加以擴大，然後台灣方面再播送，增加民眾接收中國政治宣傳的機會。

面對攻勢，美國前天宣布拜登政府任內第七度，也是今年第六度對台軍售案。美國國會也公布國防授權法案協商定案版本，計劃未來五年提供台灣一百億美元軍援。在台積電美國設廠之際，這均有助破除棄台謬論。今年九合一選舉，民進黨遭逢慘敗，諸多因素中，中共這套「放大既有衝突」認知作戰模式，成為攻擊蔡政府的利器。二○二四年的總統及立委選舉，朝野競爭將更激烈，中共食髓知味，勢必會借力使力，再度扮演「加油添醋」的影武者。「去台化」謠言未來不會止息，只要是台美重要合作與互動，中共都會顛倒說成破壞台海和平，專為滿足美國的利益，誤導台灣民眾。中共這條戰線還會走下去，要戳破這政治操弄，台美必須更緊密的結盟，讓共同成績，導正一切。

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