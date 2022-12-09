自由廣場》還「原」乾淨選舉 別拖全體原民下水

◎ Ljegay Rupeljengan

南檢日前提起台南「九合一」選舉首件當選無效之訴。山地原住民選區市議員當選人施余興望(Tjakumay Tagaw)，早在選舉前就因為涉及現金賄選，檢方於十一月二十一日偵查終結提起公訴。自從台南市選舉委員於十二月二日公告當選人名單，台南地檢署就在十二月六日提出當選無效之訴。

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施余興旺本人臉書以及團隊，卻自始至終沒有向民眾說明遭法院判定和檢調查出涉嫌不法的內容，而是不斷以對立性的字眼煽動民眾情緒。例如法院裁定其買票涉嫌重大後，施余團隊第一時間居然是指責檢舉行賄者，還惡意影射其他陣營為「操作」、「卑鄙」，甚至公然解釋無保飭回為「查無不法而無罪釋放」。

如此目無法紀、公然散播不實訊息，所幸很快遭到檢調起訴。結果，施余團隊一不做二不休似的，竟然直接誣衊檢調和司法系統，甚至在公開貼文中指控檢調是「不當的施壓訊問」，更誇張的是，他們甚至以族群標籤扣上帽子，公然在貼文中扭曲法院的裁定，還誣衊檢調是「在行政資源及不對等的權力行使之下」對付「手無寸鐵的原住民族人」。

既然嫌犯擺明不認罪證，又指控法理這一端是在打壓原住民族。希望法官可以明察秋毫是否真的有原住民遭到非法審訊情事，也還給司法的公正性和專業性一個清白。否則，一名涉嫌重大且遭公開起訴的嫌犯，不僅以強勢霸凌之姿，拒絕所有應受公評的檢視，還拖全體原住民族下水，公開指責檢調迫害原住民，此種控訴，茲事體大。

在都市的原住民選區的族人，因為居住分散，某些訊息不見得即時流通，很遺憾這一點卻遭人利用，進行散播謠言和假資訊。今年大選中最早傳出涉賄醜聞的，就是台南市原住民選區市議員，這使得原住民身分再次遭到負面標籤。如今許多年輕世代的原住民族都在都市生活，這種賄選醜聞和煽動對立的造謠攻擊方式，在青年族群投票率相對低迷的環境下，更加抹滅年輕人對選舉的信心。

都市的原住民族人渴望安居樂業，需要的是正直清廉的政治人物，而不是出事情就拿「原住民」身分轉移焦點的政客。鄭重呼籲施余興旺賄選嫌犯團隊，停止再公開造謠和散播撕裂原住民族人的言論，靜待接下來的司法判決。

（作者為排灣族，國立大學副教授）

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