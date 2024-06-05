菜市場政治學》台灣多數民意支持藐視國會罪？並沒有！

這種操作題目的方式來影響民調結果，然後釋出對特定陣營不利的資料這樣並不是理想的民意調查進行方式。

◎陳方隅／東吳大學政治學系助理教授



台灣民意基金會釋出一份最新民調（5/24），內容顯示有超過五成民眾支持藐視國會罪入法，基金會董事長游盈隆評論說：「綠營輸了表決，也輸了民意。」這個結果目前已被各大媒體大量報導轉發。



然而，如果把民調內容與問卷題目拿來看，這份民調其實是標準的誤導，我們並沒有辦法得出多數民眾支持現在立院正在立的這個藐視國會罪。

民調結果被更大媒體報導轉發。（作者提供）

該題問卷題目是：「藐視國會罪是國民黨率先倡議的。其具體內容是『公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。』請問您贊不贊成？」



這種問法，根本就是做了超級大量的簡化，省去了所有爭議的部份。人們聽到說要請公務員不要虛偽陳述、要真實陳述，立法禁止公務員說謊，這到底有誰會不贊成？？？？？



也就是說，問卷題目把整個爭議的脈絡全都去掉了。



今天為什麼會有破十萬人上街抗議，還有在全台灣各處多點開花，很大的因素是包括立法過程（沒收討論時間，全部異議都沒有好好處理，而且5/17表決當天，立委們甚至都還沒有拿到完整版本），以及實際的法條爭議超級多。



舉例來說，這份問卷並沒有問民眾關於：

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1. 一般民眾也可以被叫去立院質詢，主席可以決定你是否藐視國會。 2. 一般企業負責人會被叫去立院質詢，你一定得交出營業祕密資料，然後由主席決定你是否藐視國會。 3. 當立法委員問話不清楚的時候，官員只要請立委再講一次，就可以成立「反質詢」。 4. 每一個可能被立委定罪抓去關的這些藐視國會犯者，連請個律師都不能自己請，還要經過主席同意。 5. 立委之後可以用這個法條來調閱「偵辦當中」的司法案件。 6. 各種外交國防國安機密的文件，你必須要由主席同意才可以拒講，但主席如果不同意你認為的機密部份，你就是藐視國會。

當然，這份問卷也沒有問到關於立法過程，可不可以讓立委們連完整版本都沒拿到就要表決，而這個要表決的版本，也不是先前經過任何討論的版本！

關於程序方面，應該也可以問一下民眾，是否同意目前主導修法的立委們講的，法案內容是「最高機密」。還有應該也要問一下，是否同意立法委員說的，「立法完了再跟民眾交待」就可以？

如果這些關於立法內容或者程序的爭議，任何一點加到問卷裡面，肯定就不可能會是超過五成贊同這樣的結果，但剛釋出的這份問卷就是把所有的脈絡全都去掉了！

今天為什麼會有破十萬人上街抗議，還有在全台灣各處多點開花，很大的因素是包括立法過程，以及實際的法條爭議超級多。（資料照）

最後回到台灣民意基金會本身

他們確實提供了很不錯的台灣民意資料，而且長期一直都有在做，這是很好的事。然而，在幾乎每一個重大的政策辯論上，這個基金會的民調總是摻雜了太多誤導的部份！先前同婚法案在推動的時候也是一樣，民調中會加入很多前提去誤導（例如講說現在爭議很大，很多人反對之類），做出來的民調當然就是對推動同婚改革的一方很不利（請參考巷仔口社會學的文章《游盈隆民調「同婚零共識」的問題：兼論人權與共識》）



這種操作題目的方式來影響民調結果，然後釋出對特定陣營不利的資料這樣並不是理想的民意調查進行方式。



再回來談一下這次的法案爭議：「國會改革」其實是高度共識的一個目標，大家都認為要做，許多人也都認同過去八年沒做是不對的。然而，在推動改革的同時，如果用了不對的程序、然後又忽略了一些立法界限，讓改革可能成為「不當擴權」，這就是很有問題的，這些事情都值得大家有更多的討論和檢視。

本文經授權轉載自菜市場政治學 台灣多數民意支持藐視國會罪？並沒有！

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