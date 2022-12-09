自由廣場》也談「海歸派」軍官提早退伍

◎ 張玲玲

拜讀昨日貴版「洪琬婷提早退伍 海歸派的宿命？」一文，筆者亦認為國防部應該確實檢視將優秀人才真正「長留久用」的機制，這是個攸關國家戰力的問題。

從報導中得知，洪琬婷中校不僅是陸軍官校創校以來第一位通過語文、學養、體能等重重關卡保送美國西點軍校的女學生，更是從該校畢業的亞洲第一位女性軍官。西點軍校的教學、軍事訓練、管理是以「極嚴格」而聞名遐邇，許多美國企業家、經理人都是從這首屈一指的軍校畢業的。王中校頂著這麼多優異突出的光環，必定也受到各級長官的諸多關注與期許；筆者相信以她的能力與自律的性格，在部隊表現一定也是戰戰兢兢、盡求完美。但不知這些關注與期許會否成為她的壓力？比其他軍官更高的標準來要求自己？

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「海歸派」軍官幾乎都會提早退伍嗎？當然這要隨個案的性格與條件而定，以避免落入「化約謬誤」(Reductionism，拿個體的特質去解釋群體都具備此特質)。筆者退伍前於國防大學服務多年，認識不少「海歸派」教官與學員，其中不乏已官拜上校、年資早已過廿年的教官；會選擇繼續留在軍中奉獻心力，也正是因為他們感謝國家與國軍的栽培，甚至有兩三位放棄到部隊歷練重要職務(方能具備少將候選資格)，就是希望能將自己在國外所學到的軍事、管理知識與受訓經驗傳授給學官。而現職的將領中，也有多位是「海歸派」的，仍堅守崗位、不忘報國初衷。

筆者認為洪琬婷中校選擇離開軍中的確是國軍的遺憾，但是國防部應該可以統計「海歸派」軍官服滿應服役期即退伍的比例是否有過高現象？甚至多年前還有媒體報導，剛返國不久的多位「海歸派」年輕軍官，疑似前後陸續以罹患身心症原因申報退伍(一般稱「體退」，未服滿規定役期報請提早退伍)，其背後真正原因為何？當然筆者個人認為這些人事實上也不適合在軍中繼續服役；只是這些「取之於國軍、而無法用於部隊」的例子應該防止再發生，以免造成國軍損失與形象受挫。

再者，國軍要將人才「長留久用」，事實上長期都有一套「嚴考核、嚴淘汰」的「留優汰劣」機制；只是現今除了少子化引發招募不易的問題之外，最重要的，應該是要提升國軍整體形象，進而提高軍人地位，以招募更多的優秀人才進到軍中，並教育官兵都能認同將「軍人」視為「志業」而非「職業」，這才是關鍵。

（作者為陸軍備役上校，新北市民）

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