自由廣場》老師簽切結書 行不通

◎ 蕭素珍

日前新竹某國小有某班幾位家長聯合，要班導師簽切結書，看到這則新聞令人搖頭。

每個為人父母對孩子的教養態度都不一樣，所培育出來的孩子屬性、品德也不同，尤其現代人生得少，對孩子更是寵愛有加。讓孩子在溫暖健全的家庭中成長是父母該盡的責任，但如果過度溺愛則不宜。

請繼續往下閱讀...

各行各業的上班族都很辛苦，老師的工作也不輕鬆。除了教學，要備課、議課和觀課、批改作業和考卷，還有班級要經營、課堂秩序要維持管理，下課要解答學生的提問或處理學生間的糾紛，下班有時還得做親師溝通，當然，還有學校各處室或上級交辦事務要做。

在教學現場，面對著廿、卅位來自不同成長環境，良莠不齊的孩子，對老師都是考驗和挑戰。課堂上，多數的孩子是安分守規矩的，看到他們專注眼神和求知若渴，是老師最大的安慰與動力。如果遇到發出怪聲、嬉戲打鬧，干擾同學上課的孩子，基於老師職責，適當制止或合理處罰也是必要的。

一般來說，孩子在校被罰，回家轉述通常不會一五一十告知爸媽，而是避重就輕，家長心疼孩子被罰，內心氣憤可理解。但不能只聽片面之詞就怪罪老師，而是要找老師了解事情原委。如果是自己的孩子錯，要教育子弟不可再犯並向老師同學道歉；如果是老師誤會或處理不當，也可和老師溝通，讓老師有改過道歉機會。溝通無效，也可向校方或上級反應，而非用簽切結書方式解決問題。

逼簽切結書形同公審老師，打擊教學熱忱，對孩子更是不良示範。更何況家長也無權要求老師如何管教，如果老師無法符合期待，讓孩子在家自學，家長自己教育也屬可行方法。只有親師生彼此尊重，互相包容體諒，才能營造友善校園環境，才是孩子之福。

（作者是國中退休老師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法