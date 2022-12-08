自由廣場》洪琬婷提早退伍 海歸派的宿命？

◎ 陳宏煇

報載，自美國西點軍校畢業的洪琬婷中校，因為個人因素，日前申請退伍，結束十五年的軍校及部隊服務生涯。由於軍旅服務滿廿年即可領終身俸，但洪琬婷還差五年，她的退伍讓許多人感到惋惜。

當年她頂著明星高中頭銜考進陸軍官校，二○○三年時還從數百名競爭者中脫潁而出，成為陸軍官校創校八十年來第一位保送美國西點軍校的女學生，而她更是亞洲第一位從美國西點軍校畢業的女性學生，並在西點榮獲多枚獎章肯定，畢業後返國進入部隊服務，表現也相當優異。如此優秀最終還是選擇提早退伍，而不願意多撐幾年就可領終身俸，甚至再歷練幾年就可以晉昇將軍，難道真只是個人因素，如此簡單嗎？

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筆者曾與一「海歸派」軍校學弟閒聊，他認為「海歸派」軍校生因為在美國軍校的紮實學習與訓練，因此畢業前便會有民營企業主動詢問轉換跑道意願，由於國內軍人薪資往往無法與其提供的薪資相比擬，因此會受其吸引。其次是返回軍中多被要求擔任翻譯官，無法與其他同學同等歷練，雖受長官賞識，但與部隊人員無法相融合，常會受到排擠，人際關係更影響其留任軍中的意願。再者，其在美國求學與訓練，開放自由的風氣與國內軍中較為封閉思想差異頗大，常會不滿國軍現狀又自認無力改變，因而選擇退伍離開。

筆者認為，國防部多年來投資大筆經費預算選派軍校學生到美國唸軍校，目的就是希望能夠吸收美國先進的國防武器知識與領導統御知能，但多數「海歸派」軍校生卻在役期時限一到便離開軍中，希望國防部能藉此深究原因並修正改進，以避免同樣問題一再重演，也藉此讓更多優秀的「海歸派」軍校生願意留在軍中發展。

（作者是軍職退伍，現任大學生輔工作）

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