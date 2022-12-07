自由廣場》登記參選者 論文應先通過審查

◎ 林敬堯

台灣人很重視文憑，卻對論文要求相對鬆散，所以就成了「洗學歷」的漏洞，但也衍生成為政治鬥爭的題材。

一般文學及藝術創作都很講究原創，而且絲毫不容有剽竊抄襲之處，因為它是美與感性的，而且構成主觀，再去仿襲，就沒意義了。但論文則不同，多是理性論述，其實只要概念具原創性，結論有新義，就有價值，當中的研究方法、基本素材，不免參考來引用去，東拼西湊，參照原意重新改寫，真的去細究，不過是五十步笑百步。

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不過，變成政爭題材後，就不得不嚴加比對，或許這對學歷的名實相符無可厚非，但卻因學校及學界面對審查對象的不同作為，往往也被質疑為「雙重標準」甚至是「政治表態」。

其實，常見爭議的「在職專班論文」其存廢也有探討必要。一般會在職進修者，通常在意的並非學術價值，而是為了提升視野、學以致用及擴大人際。如果真執著於論文的學術性，則必須非常耗費時間心力去完成，必然連帶影響疏怠本業，這並非進修原意；如不，又要交出一份像樣的論文，只好「另闢他途」了。因此何不廢掉，改交報告，提出在進修後，對本業有何提昇，這豈不更實際嗎？

不過，在未廢除前，仍需面對處理，但目前各行其是的作法，亂象只會一再重演。甚且論文抄襲者，非獨政治人物，其他各行各業的公眾人物亦時有所聞，若只針對特定人士，豈非就真的「只把論文當成政治鬥爭」而不在意論文的價值及學術的尊嚴。

筆者建議，不妨由民間推動成立「獨立公正審查會」制定公開透明適當的審查機制，全面對當選人審定，以後要登記為候選人者，也要先通過審查，終止亂象。至於其他知名公眾人物，也會被此議題波及困擾，亦可考慮列入，因這些人都對社會「具有高度影響力」，或者要教育別人的人，本身也要帶起示範作用。

（作者現任高雄市市政顧問）

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