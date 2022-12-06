自由廣場》口罩不是意識形態符號

◎ 張約翰

十二月一日中央流行疫情指揮中心正式開放戶外不必戴口罩。這項措施可以看作是歷經三年新冠疫情後，重回疫前生活的重要象徵。然而大家走出門一看，路上戴口罩的人還有八、九成。於是有些急於回到疫前生活的人不解，這些人是有奴性還是怎樣？為什麼不配合政策？

口罩是最簡單、最個人、歷史悠久，且有效的防疫措施，卻也是一切疫情攻防的象徵。三年前疫情初起，歐美都有因口罩禁令而起的抗爭，流傳刻意貶低口罩防護能力的假訊息，再加上各國文化不同，甚至發生對戴口罩者的攻擊。然而當時的台灣人，在疫苗與藥物都尚未問世的情況下，都配合地戴上口罩，保護自己與家人，對歐美國家反口罩風潮不解甚至訕笑。如今戶外口罩禁令一解，立刻有人把口罩視為奴性的象徵，為什麼？

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一個具備象徵意義的符號，它的意義賦予過程，以及到底象徵什麼，是會依文化、歷史與意識形態而定。以此來檢視口罩，可以發現口罩在台灣也逃不掉成為象徵的命運，而且很戲劇性的，口罩象徵的意義由「台灣是人民防疫配合度高的高水準社會」，變成「台灣是不敢重回自由的奴性社會」。

這種對口罩高度象徵化的跡象，就是疫情初起時，將防疫措施去科學化當成意識形態攻防的重演。如今口罩對講究性價比（CP值）的台灣人而言，既便宜又易取得，還具備一定程度效果，降低染疫與隔離的風險，還減少進出室內公共場合及大眾運輸工具取下戴上的不便，更不會對周圍的人造成不便或危險，於是即便戶外口罩禁令開放，大多數人仍戴著口罩，這不過是理性思考下的結果，更不應基於意識形態，而被錯誤類比為不敢擁抱自由的奴性、非理性防疫的懦弱。

因此，最後筆者建議，針對戶外口罩禁令解除、人們卻仍未取下口罩的現象，在社群平台上，不要批評、更不要嘲弄。畢竟除了防制新冠疫情，人們還有其他千百種想戴口罩的理由，既然不礙你的事，又何必強加於人？也不必鼓吹人們取下口罩，這樣彷彿是某種社會運動甚至政治運動，但中心思想卻是試圖以意識形態凌駕個人理性的選擇，這樣與疫情初起時以意識形態對防疫措施處處掣肘者，又有何異？

（作者是世新大學傳播博士）

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