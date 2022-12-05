社論》由「54」、「64」到「A4白紙革命」

由反對無限期封控而引發的「白紙革命」蔓延中國各地，而海外華人亦掀起大規模聲援。此種激烈抗爭，是一九八九天安門民運以來所未見。不同的是，當年學生、工人、市民的抗爭被官方定性為「動亂」，並悍然出動坦克、機槍予以血腥鎮壓；而「白紙革命」即便發生在中共的數位監控達到顛峰之際，但抗爭已成燎原之勢，只靠鎮壓並無法撲滅，只得採取兩手策略，一邊繼續抓捕抗爭民眾，一邊逐漸鬆綁防控政策，企圖化解沸騰的民怨，撲滅革命之火。但「白紙革命」看似針對防疫政策而起，實質上是對日趨嚴密的專制統治的一種結構性抗爭，在習體制未改而不斷抹殺民眾生存權益之際，白紙革命或類似的抗爭能否止息，有待觀察。

疫情爆發至今三年，各國不管是採取寬鬆政策，或如台灣般由嚴控而逐步鬆綁，最後都不得不「與病毒共存」，使民眾生活回歸常態，經濟亦恢復正常運轉；唯獨自命具有「中國特色社會主義優越性」的中國，仍處於動態清零的嚴格封控之下，全國民眾猶如被關在一座超級大監獄裡，工廠更是說封就封，整個中國彷彿位於另一個時空，被按下暫停鍵。多數國家能夠解封，係因變種病毒毒性轉弱，甚至流感化，加上疫苗施打普及，且民眾確診後產生自然免疫力，疫情已不足為慮，乃紛紛解封，回到正常狀態。反觀中國，為了管控人民，仍在妖魔化病毒，渲染其致死率及嚴重後遺症，造成人心惶惶，只能接受中共以封控之名，任意擺佈。不過，三年的確太久了，尤其民眾普遍預期廿大之後動態清零應該逐步放緩，卻事與願違，清零政策依舊堅定。此時，新疆烏魯木齊發生火災卻因封鎖逃避不及，而奪走十條人命，以及中國人民在觀看世足賽時，發現全球民眾都過著正常生活，民眾再也難以忍受，紛紛走上街頭，手舉白紙，向當權者進行最強烈的抗爭，甚至喊出「習近平下台」的口號，衍生出一場被稱為由「54」、「64」到「A4」的抗暴行動。

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這場白紙革命跟過去的抗爭有著本質上的不同，因此也注定了它難以被鎮壓止息的特性。過去的抗爭多數係因理念而起，例如追求民主、自由、人權，但在中共長期洗腦下，民眾對於西方民主的誤解，對社會主義優越性的信仰，仍難翻轉，因此抗爭往往無法爭取全民支持，乃容易受到中共的鎮壓；而白紙革命之所以獲得熱烈響應，關鍵在於習近平的動態清零，不但超乎防疫的真實需求，而且嚴重影響民眾生計，失業劇增、缺乏糧食、物價上漲，造成民不聊生；加上嚴格封控事實上也無法阻止疫情大爆發，於是學生、農民工、民眾群起抗爭，並迅速將矛頭由對抗防疫政策轉向反對習近平政權，進而引發全球關切。

另一個值得關注的焦點，則是中國在數十年的發展下，已經成長為世界工廠，而十四億人口的龐大消費力，造成其經濟的起伏深深牽動世界經濟。當前的世界經濟受累於通膨、升息及烏俄戰爭的地緣政治衝擊；此際，中國卻陷入低成長與通縮，無法對世界經濟產生助力。尤有甚者，中國的封控，加劇全球供應鏈的斷鏈危機，日前鄭州富士康的封控，導致蘋果手機的減產，也讓許多外資加速撤離中國，而各國政府亦力主供應鏈多元化。由此可見，中國一旦解封，或可對世界經濟產生些微正面效益，但經過三年的折騰，中國的經濟力已大幅萎縮，影響力正在快速下降。尤要者，縱然中國解封，經濟生產恢復，但習近平已徹底拋棄鄧小平的「改革開放」政策，回到「國進民退」、「共同富裕」的社會主義基本教義路線。這種倒退、緊縮政策，無異明確告知外資，中國不會有市場經濟存在的空間，而國際社會期待中國的經貿制度改革已經不可能實現。因此，無論中國解不解封，外商、台商逃出中國，以及全球供應鏈的轉移與多元化已無法挽回。

「白紙革命」能否撼動中共政權無法預料，但是中共的鐵腕之外，必然會有更多的安撫與讓步，才能化解專制統治崩塌的危機。而白紙革命的引爆更意味著再嚴格的管控，也無法抵擋人民因為無法生存的起而抗暴；再美麗的口號，如「共同富裕」，也難以遮掩獨裁政權侵佔人民財產的私心。中國受惠於資本主義力量發展成全球第二大經濟體，這是不容否認的事實，然而中共卻為了鞏固政權，竟然築起深厚的圍牆，將人民、經濟及一切的社會生活，關在高牆之內。因而，中國是否解封，猶在其次，如果它的本質不變，那麼「白紙革命」仍會不斷爆發。

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