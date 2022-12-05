自由廣場》恐龍家長 惡行惡狀

◎ 劉錦得

日前，新竹有一名家長上網PO出一張切結書，爆料他女兒的班導師被一名家長聯合其他家長，羅列十點規定要求老師簽名，藉此逼退，且這名家長惡行已非一次。這名PO文家長，日昨又再發文指出，女兒班上一年半中換了四位班導，原因竟然都是「身體不適」。

據傳這份切結書內容列出的十點規定，包括：一、不再以上課中發出聲音為由處罰學生。二、應給同學緩衝時間，不可在上課最後一聲鐘響後未進教室而遲到，就要處罰。三、不應以愛班服務不能下課來當成處罰。四、老師平時說話應心平氣和…哇！看來這份切結書所列條文，彷彿成了老師的十大「罪狀」，難怪班導師們個個無法忍受而託辭求去，以免招來無妄之災！

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其實，該檢討的是這個要老師簽切結書的家長。首先，他根本沒有權利要求老師如何來管教學生，他應該先反躬自省，自己孩子有無做好本身應盡的責任，畢竟校有校規、班有班規，相信這個家長也曾當過多年學生吧。其次，如果他認為班導師管教不如他的要求，他大可自己帶回家自己教呀！

這件事情也讓我回想起任職校長期間，有名自德國回來的家長，要求讓他的孩子在上課時，仍然可以在外面玩耍。我們雖再三告知如此會荒廢學業，但他依然堅持，我們也無奈，只得由他去，以免產生更多的爭執！

（作者曾任國小校長，彰化縣民）

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