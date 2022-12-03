自由廣場》平議石斑魚營養午餐

◎ 汪志堅

今年六月，中國突然禁止台灣的石斑魚進口，當時我國政府除了立即鼓勵各界增加消費，教育部也與農委會合作，籌措經費，讓營養午餐能夠吃上石斑魚，避免石斑魚養殖業者受到重大衝擊。在政府號召之下，各界也紛紛響應，菜單上出現石斑魚的頻率增高了，甚至有漢堡業者推出石斑魚漢堡，接著農委會也成功的將石斑魚推銷到國際市場，國內外新增的石斑魚需求，彌補了需求缺口，供需回到平衡，養殖業者也不再愁眉苦臉。

既然石斑魚不再過剩，自然無法以低廉的價格供應學生營養午餐。供需失衡的問題既已緩解，當然也無須在市場上大量收購，以免反而促成供不應求的價格飆漲。教育部先暫停營養午餐的石斑魚食材供應，是非常合宜的決定。或者將剩餘經費用於補貼提供優質本土農漁畜產食材，將「班班吃石斑」改為「班班好食材」，也是很好的做法。如果單以暫停營養午餐的石斑魚食材供應，就來批評教育部與農委會的公務人員，實在失去厚道。因為當某一項農漁畜牧產品因為特定原因而短期供給過剩時，盡職的政府部門當然要幫忙解決問題；然而當供給轉趨平衡時，政府的力量當然就要收手，以回歸市場機制，避免誘發供給不足的價格飆漲，這才是罪過。

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農漁畜牧產品常有供需波動，當季盛產的食材，物美價廉，但也很容易因為風調雨順過度盛產，或是像這次因為中國禁止進口，導致供給過剩。此時，與其讓食材過剩而腐化，不如促進台灣民間的消費，政府動員軍人學生在餐點中幫忙消費這些物美價廉的食材，本來就是為所當為，而且非常符合環境永續的概念。

石斑魚營養午餐這件事情，本意良善，而供給過剩問題舒緩之後，適時喊停，也是正確的決策。如何將事情原委，清楚告知全國民眾，讓大家知悉來龍去脈以及政府的本意，是必要的政策溝通，以免被解讀扭曲為效率不彰，會讓任事負責的政府部門與公務員心寒。

（作者為大葉大學管理學院院長）

◎ 魏思源

台灣石斑魚因遭中國禁止輸入，農委會與教育部推出「班班吃石斑」計畫，出發點是好的，但現實狀況是，漁民有魚，卻沒有符合可以加工規格的魚。水產加工的複雜性超乎想像，而學校午餐的供應型態太多元，還要兼顧安全及公平性，遑論偏鄉學校辦理學生午餐業務，常因經費、學生人數、地處偏遠、食材採購不具經濟規模、運輸成本高、無冷鏈等因素，不是一句「吃石斑」就會吃到。

若是為了去化石斑魚，政府應該做的是做好產銷管控，或擴大國內外市場，不是將滯銷的蔬菜、水果或漁產丟給學生或軍人，想靠吃解決農產滯銷。這六億元還不如用來補助每餐餐費，讓學生餐餐加菜、吃得營養，而非只是僅月吃一次石斑（光魚肉成本一餐八十元，價格已經遠高於校午餐每人每餐的整體餐費）。

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）

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