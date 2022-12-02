自由廣場》備役軍官談戰爭︰別為了選舉，連國防都要毀掉！

◎ 張崇廉

由於台灣疫情控制得宜，防疫成功，因此，上週六，台灣人民除了確診者外，絕大多數可以不受疫情影響，很自由地去行使投票的公民權，選出心目中理想的縣市長或議員等人。在此同時，對岸的中國大陸由於防疫不當，爆發了「白紙革命」抗議活動，聽聽他們的口號：習近平下台、共產黨下台、不要領袖要選票、要言論自由、不自由毋寧死等等。這些訴求，在台灣，都是我們擁有的最基本的公民權利，而要政府下台，不用抗爭，我們用選票就可以做到了。

現在，選戰激情過了，我們必須排除選舉因素，很嚴肅看待「抗中保台」這件事。從香港「反送中」開始一直到「白紙革命」，再看看台灣的民主自由，我們真的會想要和中國成同一個國家嗎？

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在野黨喊出「拒絕戰爭」口號，以及連帶的役期延長問題，或許是這次選舉執政黨的敗選因素之一。周邊有些朋友也說，以前從不投票的他們這次第一次出來投票，就因為那一句「票投民進黨，青年上戰場」這句話。我相信這句話在二○二四年大選仍會被拿出來用。

平心而論，一九四九年以來中共透過政治、經濟、外交及軍事各種手段要併吞台灣，這是即使國民黨、或任何台灣的政黨執政，都必須面對的問題，有必要為了一個選舉，毀掉防疫成果不說，連國防都要毀掉？「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」，沒有強大的政治、經濟、國防等籌碼，你有什麼資格去和對方伐謀？去談和平？記得在「怒海劫」這部電影中，強大的美國海軍為什麼不要和海盜談？在對方一上軍艦時就直接逮捕那一幕就已經證明了，只有強大，你才能談。

因此，兵役問題不能單純解釋成「上戰場」，而是在強大我們台灣的實力，讓對方不敢蠢動，讓我們有談判的籌碼，而且這不僅是所有執政黨、更是所有台灣人民必須面對的問題。我們千萬不要讓這一句「票投民進黨，青年上戰場」這句似是而非的話迷惑了。我們這年級生看過一九八九天安門事件，而香港、中國人民爭自由民主的場景現正在這一代年輕人面前上演了，選舉激情過了，全台灣該嚴肅面對「抗中保台」這件事了！

（作者為海軍備役少校，高雄市民）

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