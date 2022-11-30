自由廣場》選後收心操

◎ 張約翰

九合一大選暨公投終於結束。不管你支持哪個陣營、支持的候選人有沒有當選，一切都已經結束並成為定局，除非發動罷免，否則直到下次大選才有機會重來。

選後的喜悅或沮喪總難避免。選前把主觀願望當成客觀情勢的傾向愈嚴重，媒體使用行為愈受意識形態影響，選後的情緒愈難平復。於是我們看到、甚至自己也會在社群平台上發洩情緒。就像不要在心情激動時做決定，貼文紓發選後情緒，也有些注意事項，免得後悔。以下是筆者關於選後如何平復情緒，以免傷害自己與親友的建議。

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首先，贏家不要「嘴秋」。一時嘴秋一時爽，但一直嘴秋就是人品有問題。台灣歷年選舉呈現的鐘擺效應，就是對大勝後得意忘形的陣營最有效的反擊。支持的陣營贏了，值得高興，但贏了還嘲笑對方的支持者，尤其很可能你的親友正是其中一員，只會讓人為了維持良好的社交體驗，在社群平台上離你愈遠愈好。

其次，輸家不要咒罵。選舉是定期重新讓民意決定的機制，長期來看是動態的，不是一次選舉就決生死，下次還有翻盤的機會。不如人意的選舉結果，只不過表示你的想法在這一次沒能為多數接收，深陷失敗的沮喪情緒後將所有對方陣營支持者當成仇人，對下次翻盤完全沒有幫助。

再來是遠離選舉新聞一段時間。選後仍然會維持一陣子的新聞熱潮，如果你的情緒一直無法平復，那麼減少曝露在選舉新聞下的頻率，可以有效降低選後焦慮。在社群平台上如果不能避免自己點擊選舉相關貼文，那就離開一下。一直滑螢幕找選舉新聞只會難以自拔。

轉移注意力也有助於從沉浸在大量資訊中的焦慮中脫身。選舉是為了讓將來的日子好過，但為了選舉結果該自己一直難過，就本末倒置了。如果無法做到離開社群平台一陣子，那麼把注意力轉向讓自己日子好過的方向也可以，看看料理頻道、DIY頻道、聽些講幹話的好笑podcast，都更有建設性，也比為了別人的成敗心靈受傷而強。

最後，不要忘了選票就是表達意見的工具。人人都有表達意見的自由，而民主社會本就應該有多元意見的呈現，如果全民都只會有一種意見，那樣的社會反而危險。

（作者是世新大學傳播博士）

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