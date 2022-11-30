自由廣場》清零與共存

◎ 高泉益

中共至今仍堅持以「清零」對付疫情，而其他主要自由世界的國家都改採「與病毒共存」政策。事實上，對付病毒的政策和態度，會有這樣的差異，跟文化背景不無關聯。

凡事「無限上綱」是中華文化的特性。也就是用聖賢、道德和完美的標準來衡量所面對的人事物。這種終極思想，或者說凡事都以徹底解決或排除的設想。問題是，世上有很多事物並非可以徹底解決或排除，或者做到完美。

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以眼前的疫情而論，西方科學家認為病菌不可能完全消烕，只能提高個人的抵抗力去面對。當人們的抵抗力培養出來，染病的人就會減少，社會就能早日恢復正常作息，以免影響經濟民生。

而主張清零的國家，認為病菌必須徹底清除，才可以杜絕傳染。所以不惜代價，要以封控對付疫情。有時甚至為了少數的幾個病歷，大張旗鼓、翻天覆地達到清零的地步。結果因小失大、甚至兩頭落空，搞到民生凋敝，不當封控死亡的人反而比染病死亡的人還多。

其實不只是疫病政策問題。世上有很多問題不可能徹底清除，必須採取共存。像是民主自由的社會有諸多的問題，都是正常的現象，只能規範，無法清除，如賭博、色情行業等黑社會，若堅持清零，會轉入地下化，更不容易控制。進一步言，千年帝國文化成長下，像中國只知依賴聖賢明君的人民，對這種必須具備自律與自衛能力，獨立判斷的民主自由體制，很難理解。

（作者是台北市民）

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