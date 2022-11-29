自由廣場》（鏗鏘集）台灣特色的地方選舉

◎ 王景弘

九合一選舉，整體而言，贏家是台灣的民主、台灣的選民、國民黨的腐化地方派系結構，輸家是中國的武嚇。

中國花大錢武嚇干擾，替國民黨撐腰，但民進黨縣市長比上屆只少一席，國民黨內部分裂，也比上屆減少兩席（嘉義市尚未選），民進黨並未「大敗」，紅朝的武嚇可謂白費功夫。

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國民黨主要是贏回台北市與桃園市兩個非連任的空席，但台北市執政的並非民進黨，而是民眾黨。台北市民上屆拒投連勝文，但這次支持血緣正統的蔣萬安，蔣家餘蔭造成柯黨輸，不是民進黨輸。

台北市與桃園市的選舉結果，只再印證個人光環並不能轉移，但家族勢力和族群影響重大。柯文哲無助於黃珊珊，「蔣」姓卻還能幫蔣萬安。桃園本來就偏藍，而民進黨上屆還輸掉高雄市，才真慘敗。

密西根大學研究，影響美國人投票行為的兩大因素：個人態度：對候選人人格的評價、對政府施政的滿意度、對特定政策的取向和意識型態。社會因素：種族、宗教、社會階層。

以此觀察這次九合一選舉，候選人品格及宗教，對台灣並不重要。否則五個涉案候選人，都應該落選；意識型態與政策取向在地方選舉的影響有限。

台灣地方選舉的特色在人情及派系利益，派系牽親引戚，並不在乎涉案與腐化。國民黨長期一黨專政，「以台制台」，縱容黑金，黨外與後來的民進黨強調清廉執政，斷了地方派系財路，派系反彈力道大。

民進黨提名正直的人士參選，想打破地方派系腐化結構，以提高治理品質，但未能取勝，而中國武嚇未生作用，地方執政版圖增減並沒有災難性變化。地方選舉未必反應到大選，但民進黨應更加警惕，及早整合因應較易受外力衝擊的大選。

（作者為資深新聞工作者）

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