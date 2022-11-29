自由廣場》中國大學生加油！

◎ 莊勝榮

中國新疆烏魯木齊的住宅社區因為發生火災，消防車宥於防疫封城而救援不及，導致嚴重傷亡，引發民怨，烽火連天，燃燒到各地，除了上海外，首都北京也有大學生串聯高喊「共產黨下台」、「習近平下台」、「要民主要自由」的口號及標語，這是中共建國以來，少數有人敢直接公開嗆獨裁者喊下台的情形。

關心中國政治走向的人，包括民主國家及中共的側翼，正小心翼翼如何應變。中國正虎視眈眈的要吞噬台灣，老虎雖然兇猛，比起共產黨的邪惡及猙獰，只是小巫見大巫。留學海外的中國人及台灣人，應在此時此刻，透過各種管道，鼓勵中國大學生及海外留學生與中國人，站起來為中國的「白紙革命」加油，大學生在此關鍵時刻更不能缺席，湧出熱血及膽識，「一張嘴巴一個聲音」如果響徹雲霄數週，將連鎖帶動其他國家大學生及人民的響應與支持，恐將撼動習近平虛假、無正當性之政權。

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共產黨的政權建立在無產者站起來的宗教式洗腦，至今七十三年，如今已被識破，被現實撕毀這張假面具。大學生為知識份子，看到世界盃足球賽觀眾都可以實體觀看，也沒有戴口罩，為何中國還在清零封城？納悶卡達與中國是否同一個星球？在其背後之教授，在這場白色寧靜革命不能缺席，被習近平霸凌的政敵、軍人、黨公職人員更不能缺席。

「武力犯台」、「統一台灣」，只是延續共產黨統治中國的藉口。因為同為華人社會、漢人國家的台灣，民主選舉已數十年，總統直選也已經歷七次，沒有內亂，沒有暴動，都是和平轉移政權。民主的好處雖然只是消極的和平轉移政權，難確保政務的效率及品質，比起獨裁國家或軍人亂政國家，時常為了政權而發生戰爭，導致人頭落地，生靈塗炭，這個民主的價值勝過獨裁很多。

看看世足賽的畫面比對中國封城，看清疫情封城只是為了延續習政權，人民的生命不如螞蟻，如今大學生清醒了，覺醒了，百姓還不知道清醒嗎？台灣作為中國民主化的燈塔，應該站起來為中國大學生加油，尤其大學生替大學生加油，如果引發「白紙革命」、「白色寧靜革命」，像二○一○年北非突尼西亞茉莉花革命，能在中國引發大規模示威遊行爭取民主，摧毀共產黨政權，而致習政權倒台，中國數千年歷史將寫下輝煌的一頁。中國大學生加油！

（作者是執業律師）

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