自由廣場》選後感言 只有他說母語

◎ 何信翰

這次的縣市長大選已經結束。若仔細去聽這次縣市長當選人／落選人的感言，在六都各黨的候選人的感言中，唯一以台語為主的，只有新北市長侯友宜（客語和原住民語當然更不用說了）。其他候選人，包括兩黨南部的市長候選人，都用「很純」的華語發表感言。

對於大多數的台灣人來說，這種現象彷彿很自然，但仔細思考，會發現是很弔詭的現象：若觀察選前造勢的場合，許多縣市長候選人（尤其是南部或民進黨縣市）的場子，還是以台語為主。這表示，這些候選人的主要支持群眾，是台語族群（在客家／原住民的場子，應該也是類似的情形？）。但這些候選人選後的感言，全都變做華語。這到底是甚麼原因呢？如果說，造勢場合用本土語言，是為了對主要支持者宣傳，鼓吹他們出來投票，那麼，當選／落選感言用華語，是想要對甚麼人宣傳呢？不支持他們的人？

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這些年來，中央及各地地方政府對本土語言在「政策和經費」方面的支持和成果是有目共睹的。但，在此同時，絕大多數檯面上的人物，在公開場合還是都使用華語，而非自身的母語。這樣的現象，造成了近幾年本土語言的特殊現象：在某些特定領域上，由於得到了政府的支持，本土語言有不錯的發展；但在更大的領域上，卻因這些領頭的人帶頭不使用自身的母語（然後用虛假的理由說服自己，說是為了尊重其他族群的人），造成多數民眾的語言使用習慣向華語移轉。這樣的現象，對本土語言的發展來說，其實並非有利。就好像父母光拿錢給小孩，但自己卻未以身作則，如此一來管教的效果自然有限一樣。

語言有許多意義，自然也牽涉到選票的挪移。未來如何經營本土語言，中央及地方政府都應該要好好考慮才是。

（作者為臺中教育大學台灣語文學系副教授）

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