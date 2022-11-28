自由廣場》選舉結果，有那麼嚴重嗎？

◎ 康友財

曾代表「新黨」參選台灣省議員（並當選）的政治學者楊泰順，在選後隨即發表一篇「九合一重要性 過於誇大」，直言「開票結果對兩年後的大選並不具預測性。台灣決策權高度集中於中央，在國會無力掣肘的情況下，執政黨就算輸掉九合一也不難在兩年內營造利多翻轉局面。二○一八的九合一便是一例。」老實說，這是常識，關心政治、有點歷史記憶的人都懂。我們還懂台灣選民在地方選舉、中央選舉的投票行為不同。

然而，看著周日媒體各路人馬或是慶功、或是檢討，甚至「抓戰犯」，我一直懷疑「會不會說過頭了」？例如刊登楊泰順這篇文章的媒體，小社論還以「抗中牌這回大破功」為題，這到底是自爽？還是輕視他們的讀者的智商？

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再說，根據中選會發布的資料，這次直轄市長選舉投票率五九‧八六％，縣市長投票率六四‧二％，比上屆（二○一八）分別低了六‧二五、四‧六七個百分點，換算人數下來上百萬，相當驚人，何況還有約四成選民未表態。如果與二○二○年總統大選投票率七四‧九％相較，更是不能比。因此，所謂專家在解讀民意如何如何，或者綠營支持者在哀歎不已時，是不是至少先看看數字，別光作文腦補？

（作者現任教職，桃園市民）

隱含兩個國安危機

◎ 愚工

九合一選舉的結果，隱含一個國安危機，那就是抗中保台訴求效應遞減與綏靖主義崛起，折射出中國認知作戰的成功。

一位年逾古稀已退休的集團公司高管指出，俄烏戰爭讓很多人看到西方列強「以烏克蘭為壑的戰略思維」，及戰爭對普羅人民的磨難。「抗中保台」的立論根據是不畏戰才能避戰，而選舉中所謂「避戰」訴求實質是投降的包裝。然而俄烏戰爭被綏靖主義者操弄，可能強化了部分選民綏靖求生的選擇。

同時，這個結果也會被中共所利用，向國際傳達錯誤資訊，不利台灣的國際援助。加拿大約克大學副教授沈榮欽，就在其臉書表示「中國政府會將台灣九合一選舉結果解釋為習近平的勝利，並進一步擴大成果，包括不限於投入更多資金於對台資訊戰、強化與國民黨籍的縣市長交流、增加與國民黨聯繫等，近一步弱化台灣抗中保台的意識。」值此全球反中、圍中力量凝聚，身處抗中第一島鏈與高科技供應鏈重要位置的台灣，若真因此被操作成向國際傳達親中傾共訊號，實在令人扼腕。

以文革為背景的中國禁書《天罡系列》，提到一位文革後擔任中共某省省委書記的領導接受訪談時，反思道：「在我們那個年代，有哪個人沒有主動或被動殺過人」。文革傳達了「惡鬥沒有人性目無法紀」是生存的硬道理的價值觀，這個扭曲的價值觀，至今仍是中國社會的主流，習近平就是典型。但願危機就是契機，天佑天灣。

（作者為台商）

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