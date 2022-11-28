自由廣場》談郭董「併購」民眾黨

◎ 施佳良

地方選舉結果出爐，民眾黨一躍成第三大黨。若對照選前傳出的藍白合作、台北換新竹的傳聞。這個結果，將令柯文哲成為最大的輸家。

柯文哲即將卸任台北市長，意味著少了許多行政資源；即便握有黨主席，但能叫得動的，只有五席不分區立委與十四席新科議員。然而在詐領助理費一事進入司法後，這些民意代表未來是否還能輸血黨中央，恐怕難度會提高許多。

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再者，高虹安雖然掛民眾黨旗選上新竹市長，但她自己認定的老闆是郭董。只要上任後，就是民選行政首長，是握有資源的一方諸侯。這時是不可能會再聽一個空殼黨主席的指揮。因此柯文哲主掌的民眾黨若想要寄生新竹市府，將會是難上加難的事情。

柯文哲的政治聲望籌碼快要耗盡，而民眾黨逐漸累積了組織品牌聲望，形勢已經翻轉。若郭台銘仍有角逐二○二四總統大位的野心，那未來一年內，就必然要藉由新竹市長與新竹市黨部來實質掌握民眾黨，以拿到總統候選人的政黨推薦門票。

若要掌握黨，就勢必要架空柯文哲。未來只要透過新竹黨部來連結全國黨員與黨公職，就能成為實質上的黨中央。加上郭董本身就有比柯文哲更高的社會聲望與資源，同時若以「追求黨的發展、挺對人就是挺黨」為由，就有機會讓黨員甚至黨公職，在沒有太大的心理或實質負擔下，來支持郭董，屆時郭董自然就能拿到選總統的門票。

唯一的變數，是高虹安可能面臨的官司。不過官司的輸贏其實不重要，沒有結果才重要。只要人不被收押、案子一審判決能拖過二○二四投票日之後，那就有足夠的時間來改變黨內的權力結構。想要寄生，卻被併購。看來柯文哲將會提前出局二○二四了！

（作者曾任政大公共行政學系兼任助理教授，台北市民）

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