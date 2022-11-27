自由廣場》唱紅打黑，中國何以重演重慶模式？

◎ 楊宗新

中國近日強化供銷社地位、抑制民營企業、以「封控」逼使台商出逃、外資撤離等連串左傾經濟行為，配合習近平甫連任即率新任政治局常委赴延安「瞻仰革命基地」，在在令人質疑改革開放是否已到盡頭。

二○一二年習近平首當大位不久，曾前往深圳、珠海、佛山等最早試辦經濟特區城市視察，路線與一九九二年鄧小平南巡相仿，此舉不僅被視為持續釋放改革開放的訊號，更是用以與政敵薄熙來力倡的「重慶模式，唱紅打黑」做出明確路線區隔；隔年，習近平於黨中央設立全面深化改革委員會，加以其父習仲勳過去的開明作風，均使外界對習近平的經濟政策抱以期待。

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民氣可用下，習近平開始了執政後第一項重要政策，打擊貪腐，對象不僅包含兩位前軍委會副主席，周永康案更打破「刑不上常委」慣例，意在凸顯反貪絕非「打蒼蠅不打老虎」。多位江澤民派系人馬應聲倒台後，目光轉向團派，被視為胡錦濤「大內總管」的令計劃、指定接班人之一的孫政才均受牽連，此時眾人才驚覺：選擇性的打貪，不過是種政治鬥爭工具。

打貪之舉，固然令習近平四面樹敵，卻也成功產生震懾政敵效果，讓這些人為了確保自身利益而不敢「妄議中央」，成功掃除追求連任的最大阻力。二○一七年十九大未安排接班人「入常」、二○一八年修憲取消國家主席任期限制後，習近平開始吹捧毛澤東，但此時還只是出於政治考量，企圖尋求突破任期限制，真正促發經濟左傾的，或肇因於二○一九年美中貿易戰。

在美國總統川普築起貿易壁壘前，中國是自由貿易的受惠者，即使經濟果實集中於少數人，總體仍是持續增長的，沒有必要自我封閉；貿易戰及隨後的疫情擴散，歐美國家對中國不信任日增，習近平逐漸在經濟上改弦易轍。不同於認為這是走回毛左式老路的西方觀點，中國高層傾向將此定調為一場戰略層級的宏觀調控，意在讓經濟降溫、擺脫對歐美市場依賴、促進財富重分配。

誰能料想，曾遭時任總理溫家寶公開批評的「重慶模式」，竟會在十年後重演於全中國；當年因路線之爭遭處無期徒刑的薄熙來，想來到死也難瞑目！

（作者為公務員，台中市民）

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