自由廣場》這是我們最需要學習的精神

世足賽日本傳奇

◎ 李政達

世界上觀眾人口最多的運動賽會「世界盃足球賽」在卡達揭幕，繼世界排名五十一的沙烏地阿拉伯以二比一逆轉排名第三的阿根廷之後，日本「藍武士」也爆冷以二比一贏了四屆冠軍的德國隊。日本教頭森保一於下半場的「神調度」當然是關鍵，但全體隊員貫徹教練下達的指令，讓旅外球員堂安律、淺野拓磨分別進球，更是令人激賞。

無論任何單項，一直以來堅守紀律，認真執著的團隊精神，是日本球隊給人的印象。某一年暑假筆者赴日旅遊，途經大阪近郊的一所小學，正午豔陽下操場上喊聲震天的棒球隊，小學生正揮汗如雨的操練著，一次又一次的揮棒、奔跑、傳接…，全心全力投入的態度，讓同團旅客都豎起大拇指。

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日德之戰贏球後，現場日本球迷並未得意忘形，而是自動自發的將觀眾席上的垃圾裝入大塑膠袋帶走。而休息室裡，和四年前那一屆俄羅斯世足賽一樣，日本球員們也在短暫慶祝後，將休息室打掃得一乾二淨才依序離開。透過轉播，獲勝消息傳回日本，澀谷街頭萬人空巷，紅燈亮起時廣大群眾湧上十字路口吶喊狂歡，而綠燈亮起又瞬間恢復順暢的交通。這種節制自律的民族性，與先進國家人民的素養，真的是令人敬佩！

回頭看這些年來筆者任職於大專院校，學生無論對專業的養成，或是待人接物的態度，似乎每況愈下。是因為少子化現象導致恃寵而驕，還是社會風氣使然，不得而知。令人感慨的是，為什麼體育教學正常化推廣那麼多年，仍培養出一堆不能吃苦耐勞又自高自傲的公主病、媽寶呢？

透過報導看看日本球員、球迷的表現，再想想我們自己，不禁憂心忡忡…

（作者為科大體育講師，台南市民）

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