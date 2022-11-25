社論》挺18歲公民權 朝野責無旁貸

九合一選舉將於明日投票，憲法修正案公民複決「十八歲公民權」，也將同一天投票。下修選舉年齡的門檻，早已是國際主流。全球絕大多數國家都將選舉的投票年齡規定在十八歲，部分國家還降至更低，現今僅有台灣等極少數國家仍把投票年齡設在二十歲以上，向下民主扎根，擴大青年參政，我們顯然還沒跟上世界的腳步。但同樣是參與公共事務的公民投票，則明定十八歲即具公投的投票權。不同規定產生投票年齡落差，過去曾因此增加選務工作的繁重與亂象，台灣的民主，確實還有再深化的空間。

「公民投票法」第七條規定︰「中華民國國民，除憲法另有規定外，年滿十八歲，未受監護宣告者，有公民投票權」。但憲法第一三○條明定︰「中華民國國民年滿二十歲者，有依法選舉之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿二十三歲者，有依法被選舉之權」。這當中的年齡差距，並非因為認為參與「對事表決」的公投，要比「對人投票」容易判斷。純然是因為憲法自一九四六年在中國制訂至今，早與台灣社會變遷脫節，大中國憲法搬至台灣後，並不合身，期間的修憲也未能下修投票年齡門檻。台灣民主動能充沛強大，不合時宜規範，讓這十八、十九歲青年族群，中選會估約四十一萬選舉人，無奈「再等兩年」，損及其民主權利。

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這次憲法複決是在增修條文裡增訂︰「中華民國國民年滿十八歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿十八歲者，有依法被選舉之權」。並停止適用憲法第一三○條的規定。這除與公投的年齡一致外，加上我們也已修正民法將成年年齡下修為十八歲，與刑法應負的完全責任、兵役法起役年齡均同。國內法制以十八歲作為國人權利義務行使年齡的規範基準，為各界共識。不過，這次憲法複決，有效同意票要能夠超過選舉人總額半數的高門檻，難度頗高。在於朝野政黨態度冷熱有別，甚至還有檯面下反動員，意圖使其不過關。

由中選會舉辦的憲法修正案公民複決意見發表會上，在野黨代表提出的意見，一方面聲稱支持十八歲公民權，但又說對這次結果感到「悲觀」，認為應待二○二四年再推動。並反批執政黨此時「硬推」，是「另有所圖」。還說擴大政治參與不是只有這途徑，更應推「不在籍投票」。在野方面質疑民進黨藉由這次憲法複決，是為拉攏青年選票，而不願配合。但在野黨消極以對，正是造成投票結果「悲觀」的最大根由。同時，在野黨反過來要求政府實施不在籍投票，更是「另有所圖」。目的是希望居留海外國人，尤其在中國的台商，直接可以在當地投票。以中共管控之嚴、謀台日殷，背後盤算為何，乃不言而喻。

此外，在野基層透過網路社群帶風向，以加快開票速度、減少作票風險，以及反對公投綁大選等理由，號召支持者不領這次的公投票，以拉低實際投票的門檻，抵制「十八歲公民權」。網路也謠傳，一旦憲法複決通過後，將來「十八歲就能當立委」，而要大家別領公投票，讓修憲案無法通過。然而，這次憲法複決的內容雖提到「年滿十八歲者，有依法被選舉之權」，但就算此案通過，仍得依照相關選舉罷免法的規定，參選立委須年滿二十三歲，參選總統副總統則須年滿四十歲，除非將來另修選罷法調降，否則即按現行年齡的規範。在野用似是而非說法，視青年參政為洪水猛獸，或認定有利特定政黨，無視社會共識，說一套做一套。只是，過度精打細算，卻反而趕走了青年世代的認同與支持。

相較執政黨政治人物藉由貼出自己當年十八歲照片等活潑方式，為憲法複決強力催票，在野政治人物確實較少積極表態。朝野政黨競爭，不該以犧牲青年參政為代價，並忘卻自身曾在立院支持提出這項憲改主張。台灣的民主歷程，青年學生扮演重要的推手，像是野百合學運、野草莓運動以及太陽花學運，是國家前進關鍵力量。擴大青年參與既是跨黨派共識，朝野政黨應共同呼籲全民一起衝過修憲門檻的臨門一腳。這次若通過，說明我們是「有能力修憲」。反之，若連這幾乎是最小爭議的「十八歲公民權」都難以過關，也意味爾後的修憲工程更困難。這成功與失敗之間，不僅決定民主的向下扎根，也攸關我們能否進一步打造符合真正需要的憲政體制，擺脫長年的不合身之處。

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