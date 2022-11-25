自由廣場》馬英九·郝柏村·軍事審判

◎ 吳一忠

拜讀趙萃文教授大作「軍事審判 應適度恢復」，心裡有感。這些年來軍中發生多起以下犯上、營內喝酒、性騷同袍、吸毒酒駕等違紀犯法事件，加上近日爆發向姓陸軍上校著軍裝簽署投降同意書，叛國行為卻以貪汙罪起訴，使得回復軍事審判的討論受到重視。

穿著軍服配帶武器，就該受到特別約束，正如披上法官、醫師袍一樣，象徵公正無私慈悲救人，故意犯法應加重其刑；身穿軍裝犯罪，不能處以軍法，只能說是「活老百姓」，不能算是真正的軍人。

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孫中山先生認為「軍人沒有自由」，意味著軍人必須跳脫司法，處以特別刑罰，才能維繫部隊紀律，否則「軍不軍，民不民」的，如何發揮嚇阻效用？部隊不敢管教，連關禁閉都不敢執行，軍紀廢弛不振，「軍令如山，軍紀似鐵」成為標語，如何保家衛國？

洪仲秋事件後，馬政府為了息事寧人，火速三讀通過修法，軍事審判法修正案生效。軍法回歸司法，所持的理由是，目前是承平時期，應適用一般司法，戰時再援用軍法。事實上，承平和戰時的界線很模糊，而且越來越模糊。且吾人常說「演習視同作戰」，若戰訓操演犯錯或前線脫逃，試問該用軍法或司法？若犯法者輕判縱放，難保不會再發生重大違法及叛國事件！前行政院長郝柏村在回憶錄中就指出，馬前總統為安撫禁閉士兵死亡案廢止軍法制度，摧毀軍事領導根基，犯了違背軍事專業的重大錯誤，個人深表認同。

（作者為一等士官長退伍，嘉義縣民）

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