自由廣場》誰說選舉無用？

◎ 曾道雄

台灣的民主選舉，不應只是一種「任君取捨」的消極權利，它應該被提昇到一種「尊榮的公民義務」，就如人民接受國民教育，既是權利，也是義務。公民不願行使選舉權，當然沒有罰則，但筆者要提醒一點：不去投票的人，將難有選擇和批評政府的權利基礎！

有人曾持「選舉無用論」，認為權力使人腐化，選誰最後都是一樣。沒錯，我們曾經選錯了市長：一個馬上跳槽去選總統，另一個則利用市府公器去搞他的政黨，前者被罷免掉，換上一位肯做事的市長；後者則被姑息，市民的痛苦指數因此與日俱增。但請不要抹殺有更多每天兢兢業業，為民服務的縣市長所創造的耀眼政績，他們的努力，使得台灣日新月異。而不論中央或地方官員，我們還可不斷地鞭策他們，讓社會去蕪存菁，成為一泓活水，誰說選舉無用？

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我們不出來投票，就等同放棄了對自己命運的主宰權！政客也就可隨時肆無忌憚地反噬您，看看香港人和中國人民吧，他們因無權選擇自己的政府，而終任其獨裁者宰割。而回顧我們手中這張神聖的一票，更是我們的民主先賢先烈，用鮮血和淚水爭取得來的！現在我們得之太易，反而覺得可有可無，甚或棄之如敝屣，這真是莫大的悲哀！我們又有何顏去面對民主的先賢先烈？或說各黨派各說各話，候選人的良莠也令人撲朔迷離，但只要您夠用心，那麼誰真心關懷人民福祉和台灣的未來，誰只在追逐自身權利，甚至為此私利而迎合敵國，並不難分辨，至少高風亮節如李明亮資政者，就足以讓您望風景從。

我不敢說：不出來投票者，就是個失格的公民，無權批評政府和民代，甚或連埋怨都沒資格。但選票是人民手中的權柄，它決定我們是要當主人或做民奴，喪失這把權棒，即使有十四億的人口，都敵不過一個獨裁者跋扈橫行。更重要的，我們的選票可向國際社會，昭示我們集體的意志，和神聖不可侵犯的尊嚴！

朋友們，這週六就讓我們一起出來，風雨無阻，做一個有責任有尊嚴的台灣公民，投下您手中這珍貴的一票吧！

（作者為音樂教授，台北市民）

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