自由廣場》老校長的真心話 從馬雅文明談對抗中共的投票策略

◎ 陳世雄

根據媒體報導，去年台灣平均每月遭受三千萬次駭客攻擊，次數是全球其它國家的三倍，攻擊來源多來自中共，致使網路上大量流傳假訊息，部分台灣年輕人甚至受其潛移默化達到洗腦成效。這幾年以PTT為首的網軍配合共產黨進行「認知作戰」，不斷炒作「討厭民進黨」和「陳時中仇恨值很高」的風向，確實影響了不少年輕人。匪諜和匪資無孔不入，除了親中政黨的支持者，也有很多年輕人不查上鉤，這是最難防的地方。

我很擔心年輕人沒有認清事實，跟著中國共產黨和台灣在野黨起鬨，加入「討厭民進黨」的行列，其實就是掉入共產黨的陷阱，讓中國共產黨有機會贏得鬥爭台灣民進黨的戰爭。

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馬雅文明脈絡就是例證，一五一九年西班牙人荷南‧科蒂斯（Hernán Cortés）率領不到一千人的部隊，在墨西哥登陸，入侵阿茲特克帝國。不到五年的時間，征服了龐大的帝國。策略就是「聯合次要敵人，打擊主要敵人。」當時主要敵人是阿茲特克帝國中樞的提諾契特蘭人，次要的敵人是外圍的印第安人。其後西班牙人帶來的天花瘟疫消滅了多數馬雅人，馬雅文明在十六世紀被摧毀殆盡。所以「聯合次要敵人打擊主要敵人」，古今中外皆然。

環顧今日，對我國民主自由制度最大的威脅，就是中國。以往選舉都可以看到中國「拉攏次要敵人（現在的在野黨），打擊主要敵人（現在的執政黨）」。如果執政黨被打垮，中國很輕易可以消滅次要敵人。台灣人如果不能團結一致對外，將來中國要併吞台灣，就如囊中取物，這是所有台灣人必須要警覺的地方。

所以，台灣人應該有智慧的投票，投給台灣，投給台灣人永享民主自由的未來。不要投給親「中國」的政黨，不投給不敢或不願意簽署「不投降承諾書」的候選人，如果投給這種候選人，就是讓台灣的未來走向邪惡中共奴役獨裁的腐敗統治。

近年來台灣的每次選舉都有中國的干擾，滲透民間團體、失意政客、乃至宮廟、製造假新聞、假民調，無所不用其極。在野黨政客如果不智，扮演次要敵人角色，則將陷台灣於危殆。台灣人民在選舉時必須步步為營，每次投票，都應該向中國的企圖，投以反對票，這才是確保台灣國家安全最基本的保障。

（作者為明道大學前校長）

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