自由廣場》上校共諜案談軍人「武德」

◎ 張玲玲

日前陸軍向姓上校收賄涉共諜案遭到起訴，各界、尤其是國軍譁然。所幸，調查局特別聲明絕大部分軍官均秉持國家大義與軍人節操，因為居中行賄、發展中共組織的邵姓男子也曾意圖利誘多名軍官都遭到嚴詞拒絕。

或許筆者過去服務軍旅卅餘年、上校階退伍，對於同是上校階的現役軍官發生這種背叛國家行徑，實在令人咋舌與痛心。向姓上校除了沒有辦法自制受到金錢誘惑外，更讓人匪夷所思的是，竟身著國軍軍常服（軍中一般俗稱「大禮服」，是受階、受獎、參加重大活動時所穿著）簽署「效忠中共誓約書」並與邵姓男子合照存證，這樣的心態是如何形成的？國軍栽培向姓軍官到上校，這個過程絕對非速成班即可達成，必須經歷基礎軍官養成教育、指參與戰略深造教育；近廿年或以上期間，向姓上校接受的保防教育次數不用說，他自己在擔任連級、營級、旅級主官時必也親自向官兵、下屬宣導無數次，本人必清楚法規內容。

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惟方姓上校連「效忠中共誓約書」都一併簽署，在思想上應早有意圖叛國情事，可能從一些談話與平日行為即可看出端倪，筆者相信認識這位向姓上校或是與他同單位的官兵一定能發覺平日即有異常，只是礙於階級或是長官因素，認為都已到上校階，應不致於有叛國情事。故筆者反而認為應該加強官兵的察覺知能與反映勇氣。

筆者退伍後於高中兼任全民國防教育課程，適逢軍校招生準備階段，國軍人才招募員協助有意願同學報考軍校。在招募簡報中，多以待遇、晉升管道、福利政策…來吸引學生，或許這無可厚非，畢竟「安全、安心、安家」才能讓軍人能無後顧之憂。而筆者回想當初報考軍校的初衷，除了減輕須撫養四個小孩的家母的負擔之外，其實還是嚮往穿著軍服那股花木蘭的帥氣。不過我相信那句經典廣告台詞：「我是當了爸爸後，才學會當爸爸的。」不論是什麼原因或動機進到軍中，「智、信、仁、勇、嚴」武德如雷貫耳，每位軍人、尤其是軍官更是耳熟能詳、常須向部屬宣導外，自己更應該身體力行，這是反制中共在台發展組織的最有效解方。

或許進到軍中之前，自己不是那麼勇敢；或許進到軍中之前，並不是那麼瞭解軍人的職責，但是到了軍中，經過訓練與歷練，大家都學會勇敢、學會清楚自己的本分與任務，並且都會有一致的信念，就是「國家與人民」要擺在第一位，要升官發財就別留下來。而向姓上校的行為，除了讓栽培他的長官與國軍失望之外，這種嚴重違法與背叛行徑已斲傷國軍形象，更打擊士氣；當然也可見中共滲透台灣發展組織的嚴重性，不可不防。

（作者為陸軍備役上校，新北市民）

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