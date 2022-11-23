自由廣場》（林保華專欄）香港權奸 對台灣的警示

近日與四十年前在香港的老友黃毓民重聚。他是香港著名的媒體人，反應敏銳，言辭犀利；即使是中國改革開放最夯的時候，我們也從來沒有放棄過對中共的警覺。他從政後的衝撞言行引發爭議，但是反共目標沒變。他說香港的國民黨已經分裂，一部分堅持反共，一部分投共。這點我了解，但投共的比反共的更早來台灣。

毓民送了我一本由他編著、前年出版的《下民易虐 上天難欺》，這是對反送中運動時香港權奸的賣港實錄。書中引用了末代港督彭定康在一九九六年講的一句話：「我感到憂慮的，不是香港的主權會被北京剝奪，而是這項權利會一點一滴地斷送在香港某些人手裡。」香港權奸正是藉香港人在台灣殺人犯案的事由，將一點一滴匯成巨流修例為「送中」向北京表忠而觸發反送中運動。台灣也有類似權奸捏造九二共識，導致台灣國家認同的混亂，企圖把台灣「香港化」。即將舉行的九合一選舉關係到未來台灣是不是會變成今日香港。

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近來網路流傳一張戴著抗暴頭盔的香港女孩身上掛著一塊招牌寫著「我是香港人 請珍惜你的選票 我們只能示範一次」。一次修改送中條例，香港就萬劫不復！台灣人如果不珍惜自己手上的選票，讓主權一點一滴流出，台灣也會萬劫不復。

中共在香港的暴行教育了台灣人，民進黨作為台派政黨二○二○年保住了政權。這是台灣人的重大勝利，因為緊接著就是武漢肺炎入侵台灣，如果不是民進黨而是國民黨執政，這些權奸一方面會放行帶著病毒的中國人大量進來，一方面再把口罩等台灣緊缺醫療用品送給中國（馬英九的主張），台灣不但不知要死多少人，台灣現在還要像中國那樣封控。蔣萬安一再攻擊陳時中的防疫團隊，真是喪心病狂。

香港給台灣的這一啟示，就是台灣要保住民主政體與人民福祉，就要防止權奸掌握地方與中央政權，不論他們是中共協力者、財團代理人，或地方黑金與貪污犯，因為他們為了利益可以出賣台灣與台灣人。馬英九就是把女兒送到美國成為美國人後，才要把台灣人送給中共。他還認為當時香港權奸首腦林鄭月娥的表現比蔡英文總統好。台灣人除了不可把選票投給他們及其代理人，還應該有專人對這些賣台權奸做出實錄。對他們每個人的惡行做一個檔案，為將來清算或存入歷史史冊做準備。

權奸賣港的惡果導致香港人才與資金大逃亡，今年首季十四萬人淨流出。申請英國海外屬土公民護照的香港人有三分之一是十八歲以下；因為對他們未來前途來說，香港已經是一個絕望之城。這對台灣青少年是一個警示，在追求小確幸的時候，別忘記你們未來更重要的前程。國民黨為何突然要抵制十八歲公民權的修憲公投？就是擔心更多的年輕人有投票權，他們的賣台就更加困難了。真的，千萬珍惜我們手裡的每一張選票與公投票。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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