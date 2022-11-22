自由廣場》選前不要在社交平台上做的事

◎ 張約翰

週末就是九合一大選。可以預見，各陣營會有愈來愈多匪夷所思的花式抹黑操作，在選情告急可能會讓判斷能力暫時削弱的情況下，這些花式操作會收到一定的效果；或是基於對特定陣營的支持，可能讓人會在社交平台上貼出平時不會貼的圖文。

如果說有什麼時機是最不適合在社交平台上貼文的，那麼選前為支持的候選人情急貼文，可以和深夜小酌後貼文懷念舊情人、網路熱議事件剛剛發生時妄加議論，並列為三大最不宜發文時機。

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當然人有百百種，有人愛高調議論，有人愛低調做人，各有各的處世之道，沒什麼對錯可言。但如果你不是想當網紅、意見領袖，而是個想在社交平台上與親友相敬相親遠距交流的人，無法承受每天忙著與整個網路世界開戰，那麼以下筆者有幾點建議，選前不要在社交平台上（包括社交與即時通訊軟體）做這幾件事。

一、情緒勒索已讓人厭煩，用情緒勒索來拉票，更是以親情友情為代價。「不投某某某就不是我兒子」、「投了某某某我就不認你這個朋友」，這些看似極端的話，其實不像你想像的那麼難得一見。這種行為不但愚蠢，而且無效。對方儘可虛與委蛇，而他到底投誰你根本無法驗證，除了減輕自己對支持的候選人可能落選的不安，什麼好處都沒有。

二、轉貼負面選戰宣傳。筆者雖然並不喜歡負面選戰手法，但候選人的誠信與道德，與將來的政策或問政有一定關聯，因此能在事實為基礎下揭露候選人過去作為的缺失，可以讓人在投票前不被蒙蔽。但當選舉日剩不到一週，什麼奇奇怪怪的負面文宣都有，可信度急遽下降，不管你自認判斷能力多強，最好小心別成為假消息的傳播鍊，甚至背上法律責任。

三、譴責或嘲弄對方支持者。歷屆選舉，中間選票都是關鍵，也是最晚做決定的一群選民。也許你為了自己支持的候選人選情不利，情急之下把對手的支持者當成譴責、辱罵、嘲諷的對象，還幫他們貼一些自以為幽默，其實每用一次就貶損自己人格的標籤，這樣只會得到兩個結果：把中間選票推向對方，以及喪失社交平台上親友與你互動的可能。

每一次選舉，都在考驗我們的社交平台使用素養。你是什麼樣的人，選前的貼文最能呈現。如果只想低調做人，千萬別在選舉前衝動貼文。

（作者是世新大學傳播博士）

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