自由廣場》戰機飛官氧氣面罩與頭盔，該升級了！

◎ 曾玄暉

日前空軍在東部舉行天龍操演，驗收各部隊年度戰備成果，空軍三款現役戰機F-16V（Block20）、幻象2000-5、經國號戰機均參演。但筆者從國防部與空軍臉書公布影像發現，除F-16戰機部隊飛官已配發美規新款MBU-20/P氧氣面罩乃至頭盔瞄準具外，經國號戰機與幻象2000-5型戰機部隊飛官們，仍在穿戴一九八○年代設計之美制或法制個人裝具（含飛行頭盔與氧氣面罩），與天價高科技戰機對照極不相稱。

飛官們常在高空高速、高分貝噪音的三度空間下操控戰機，克服生理不適或生理錯覺現象執勤，須在短時間內迅速變換飛行姿態，劇烈應力變化的飛行動作超越常人器官機能承受極限，是以配備重量輕、強度高耐碰撞、能與飛官頭部密合、隔絕高分貝噪音震動避免干擾通訊，甚至可搭配夜視鏡、頭燈、微型相機等輔具，減輕對腦部、耳部造成永久性生理機能傷害等優點的飛行頭盔，和從事劇烈飛行動作時仍保證正常供氧，避免腦部缺氧失去知覺的氧氣面罩等個人裝具，至為重要。

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以美軍戰機飛官目前使用的新款MBU-20/P型氧氣面罩為例，係美軍歸結以往發生的戰機失事個案調查結論，修改原有的MBU-12/P設計，與戰機供氧系統能自動對飛行員肺部強制送入更多氧氣，避免缺氧，這款新式氧氣面罩已被其他國家戰機或訓練機隊普遍使用，從共軍官網發布宣傳影片內容也發現，共軍新一代現役戰機飛官同樣也在使用這款面罩（應為山寨版），搭配同屬山寨版的法規LA100型飛行頭盔出任務。然而我國空軍目前只有F-16飛官使用這款美製氧氣面罩。至於經國號戰機、將被新一代國產勇鷹機汰除的F-5E/F部訓機或AT-3自強號噴射高教機的飛官或資淺學官們，出任務時仍在使用舊式MBU-12/P氧氣面罩與飛行頭盔。幻象2000-5戰機部隊也是從去年開始才少量引進新款的法規LA100型，取代一九九七年幻象戰機返國成軍服役時就在使用的舊款法規GUENEAU 458型飛行頭盔與舊式氧氣面罩。

（作者曾任國會助理，航空迷）

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