自由廣場》日中峰會 高下立判

◎ 王輝生

十一月十七日，睽違三年的日中峰會，成了隔天日本媒體的頭版新聞。三年前安倍前首相親赴北京與習近平會談，由於安倍是保守派的龍頭，所以他的對中接近不會啟人疑竇。反之，岸田首相來自反戰反核的廣島，又曾當過「廣島日中友好協會」會長，他的對中言行容易被貼上標籤，導至瞻前顧後而動輒得咎。

岸田首相為了挽救低迷的支持率，營造日中峰會的氣氛，不斷地對中伸出橄欖枝。首先於八月十七日，派秋葉剛國家安全保障局長遠赴天津與楊潔篪會談，提出日中峰會的意願；十月十一日承認中國疫苗；十月廿五日電賀習近平三連任；九月的日中建交五十周年紀念日後的十一月駐北京大使館又再度舉辦紀念會，對中示好之心昭然若揭。

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APEC峰會由於普廷缺席，習近平鋒頭甚健，求見者多，中方故意營造有如萬邦來朝的氣氛。據《讀賣新聞》報導，中方在一週前才通知日方，決定在APEC會前舉行日中峰會，相對於日方積極地主動公布，中方好整以暇，直到峰會前日才被動地證實此事。

日中峰會，是由岸田親赴習近平下榻的飯店舉行。習近平此次出訪先與美、韓、澳等十國以上的元首會面後才舉行日中峰會。故意怠慢日本，先聲奪人的意圖不言而喻。

日中約四十五分鐘的峰會，比起美中峰會的三小時，可謂輕重有別。會談中除了官話外，岸田針對中國海船騷擾尖閣諸島及飛彈射入日本海域事件，表達「深刻懸念」，也強調「台灣海峽和平、安定的重要性」。但，習近平以「釣魚島是中國固有領土」「台灣問題是中國內政」針鋒相對。

岸田內閣陷入統一教的風波，諸內閣大臣又連續出包，加上疫情延燒，每天仍有近十萬的確診者，怨聲載道。日本時事通信社最新民調顯示，岸田內閣支持率二十七·四％，已進入日媒所謂的執政「危險水域」。

中國每逢弱勢的日本政權時，都會擺出盛氣凌人的「天朝」之威。此次日中峰會可說是底氣不足、急於力挽狂瀾的岸田，面對定於一尊、以逸待勞的習近平，而且是岸田屈駕前往習近平下榻處面會。在外交角力場、高下立判。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

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