自由廣場》﹙青年時評﹚苗栗真要這個「台灣第一」？

◎ 楊有騰

苗栗縣長選舉，因為柯文哲和鍾東錦「手術刀、西瓜刀」同台的黑白配，受到全國高度討論。因為在苗栗地方自治史上，從來沒有黑道直接進駐縣長室的前例，即使放眼全台灣，也從未有過「暴力前科者」擔任縣市首長的紀錄。

十月初時代力量召開記者會，說明鍾東錦曾經涉及「傷害致死」的案件，並陸續揭露鍾東錦違法經營砂石場，以及南庄農會超貸、侵佔國土等案件。國民黨提名的謝福弘也召開記者會，要求鍾東錦兌現今年五月「有殺人證據就退選」的承諾。民進黨則質疑鍾東錦利用議員身份，護航開挖陸砂，違反利益迴避。選情已成為「三黨打一黑」的形勢。

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鍾東錦在二○二○年從原無黨議員身份接任國民黨地方黨部主委，開始利用縣黨部佈局縣長選舉。而根據新北市議員葉元之的證實，向朱立倫主席檢舉鍾東錦黑底的就是徐耀昌縣長，也是鍾東錦失去國民黨提名的原因。後來徐耀昌卻又神秘「轉彎」，正式宣布支持鍾東錦。使得鍾東錦即使遭到國民黨開除，在記者會自白殺人未遂、通姦、流氓管訓等黑歷史後，仍然堅持參選。

鍾東錦大量挖角過去曾受到傅學鵬、劉政鴻兩位前縣長提拔、協助的地方人士，加入其競選團隊，更直接由團隊成員擔任地方臉書社團管理員，控制臉書社團輿論，刪除對鍾東錦的不利貼文。媒體的部分，黃國昌爆料鍾東錦曾經到台北宴請媒體高層，為其創造有利的媒體環境。或許可以由此了解，從鍾陣營角度出發的專訪和報導數量，為何與其他候選人相差懸殊。

鍾東錦面對各政黨的爆料，往往不具體回應，而僅由發言人代為出面以「抹黑」帶過，例如時代力量提出三審定讞的裁判書，鍾東錦沒有依承諾辭職退選，卻回應是戒嚴時期未經審判的警總政治「黑牢」；卓蘭違法砂石場在民進黨和時代力量立委到現場考察之後，鍾陣營發言人說鍾東錦已經脫離砂石業很久，卻在地方群組中的討論中被證實，這的確是鍾東錦的砂石場。

屏東的鄭太吉只當到議長，今年苗栗卻可能創下台灣歷史上第一次由暴力犯罪前科者當選縣長。國民黨提名的謝福弘在地方艱苦奮戰，堅定主張「苗栗不要成為黑道縣、流氓縣」；民進黨則是輔選力道全出，蔡英文、賴清德多次來到苗栗，喊出不要選擇「殺人縣長」；時代力量宋國鼎以扎實的資料證據，告別黑金、終結派系的訴求，多次挑戰鍾東錦。僅僅剩下十天不到的選舉，全台灣都在看，苗栗人會做出怎麼樣的選擇。

（作者為台灣大學研究生，苗栗人）

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