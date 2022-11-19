自由廣場》高雄的雲林青年之意外驚喜

◎ 劉庭妍

接近九合一大選，許多人認為今年的選情冷淡、年輕人不在意選舉等等。但身為在高雄讀大學的首投族，我想以學生的角度，謝謝陳其邁市長及市政團隊，以實際行動，重視年輕人的意見。

今年年初，我到高雄苓雅區大遠百百貨公司，見路旁、長至圖書館總館的一排步道樹林，樹梢與枝幹上掛滿閃爍的霓虹燈泡。見此一可能危及樹木生長的現象，我返回學校後寫了一封信，分別以文化環境、生態循環、教育價值分述，寄至高雄市長信箱，希望市政單位能盡速處理。令人驚訝的是，市政團隊在兩週後以電郵回復（案件編號A-EM-2022-17509），採納了我的建議，並在文末附上已拆除樹梢燈泡的公文。

請繼續往下閱讀...

我曾在網路上看到微軟創辦人比爾蓋茲的一句話：「領導者將是那些為他人賦能的人。」陳其邁市長領導的高雄市政團隊，印證了這句話。因為陳市長有著綠化的信念，因此極力地維護與保留市區行道樹木的生機；因為陳市長重視年輕人的意見，讓原本我以為會石沉大海的信件，翻轉為市政團隊解決民怨的行動。

小從拆除樹梢燈泡、輕軌旁的林木密集的聳立著，大至城中城浴火重生的公園、小葉欖仁樹叢環繞的龍貓輕軌，可見陳市長有著前瞻性的視野，知道樹木對市民、教育、世代的重要性；從收到信件、拆除燈泡、公文回覆，可見市政團隊對於高雄住民，即使戶籍不在高雄的學生如我，都一視同仁，且給予有行動力的回應。

高雄市政團隊令人佩服的，不僅僅是創造了全台灣薪資成長最快的城市、六都青年失業率最低的城市、天下雜誌評比社福力第一，到產業發展招商引資、青年創業、綠色交通等，更是將綠色城市作為典範指標。環境生態的重要性超越黨派、也是市民最有感受的政績。或許正因為如此，我們常見到新聞報導中，時時會有不同立場的里長主動和陳其邁市長同台。

每一個縣市，都需要有像陳市長一樣，將環境保護與建設並列、且重視青年學子的想法之領導人。

我在高雄，我支持邁邁。請每一位高雄市民，用手中的選票，讓政績超越黨派的陳市長，繼續讓高雄邁向成為台灣綠洲之地。

（作者就讀高雄師範大學教育系，雲林縣民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法