自由廣場》交通月票必須吸引到新客群

◎ 魏世昌

民進黨北北基桃市長候選人共同宣布「一二○○首都通交通月票」政見，除雙北捷運外，還納入公共自行車、台鐵、國道客運、機場捷運等運具，適用範圍從雙北擴增至基隆、桃園。對此，交通部長王國材表示，這幾年公共運輸使用率並未顯著提升，交通部也希望藉由補貼提升民眾公共運輸使用率，目前規劃不只是北北基桃，全國都可來規劃。

事實上，想要提升民眾公共運輸使用率，光靠優惠和補助，誘因有限。舉例來說，先前雙北公共運輸定期票政策在上路滿週年後，在十個月統計中，台北市政府補貼約五億元，但使用人數近半年卻呈現停滯狀態，未有顯著增長。到頭來只是優惠到大眾運輸固定使用者，並沒有吸引到新客群，為什麼？

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主因還是因為通勤者使用機車在空間與時間上很方便、成本較公共運輸低。如改搭公共運輸，由於兩端接駁不夠便利，且主線公共運輸班次不夠密集服務，品質不佳（如台鐵不時誤點，市區公車與火車的接駁系統也不夠完備，影響民眾搭乘意願），使用誘因不足，加上開車者每天使用國道還有廿公里免費，因此首都通一二○○元月票除了嘉惠原使用公共運輸的族群，能否吸引到新客群，是政策成敗關鍵。若要提升民眾搭乘大眾運輸之意願，除了加強整體交通網路的便利性外，政府刻意施行相關政策提高買車、開車、停車的金錢成本，進一步減低人們買車、用車的慾望，也至關重要，例如可考慮限制每年汽車發牌數等抑制方式，或對汽車停車格採取全面收費，再逐步對機車格全面收費。唯有當停車費越來越貴或停車格越來越少，才會產生全程使用公共運輸的誘因；再藉由不同的公共運具轉乘給予優惠，引導汽機車族改搭大眾運輸系統，才有可能成功，也才有助於政府的淨零碳排政策。

（作者為資訊工程師，宜蘭縣民）

大幅減輕通勤者負擔的好政策

◎ 汪志堅

先前民進黨北北基桃市長候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬合體開記者會，提出「一二○○交通月票」政見，獲得交通部補助承諾，交通部長王國材並加碼，為鼓勵公共運輸使用，交通月票將會全國適用。這政策，確實是普惠全國大眾。

雙北因財政狀況佳，因此推出了交通月票，但為德不卒的排除了同處於首都生活圈的基隆人與桃園人，這也是四位市長候選人提出此一政見的重要背景因素。交通月票不但大幅減輕民眾求學與工作的交通負擔，進而可以減輕民眾的生活負擔。大眾運輸業者也會因為此一政策而明顯受益，而願意加碼投資，使得大眾運輸更為普及，可改善空氣污染、節能減碳、減少交通擁擠。開車或者住在市區的民眾，也會因為交通變順暢、空氣變好而間接受益。

居住於郊區或鄉村的民眾，向來是大眾運輸的弱勢群體，若將長途客運、鐵路均納入交通月票，對於郊區民眾是個福音，通勤費用省了不少，這時就可認真考慮改住在郊區或鄉間的老家，每天通勤，不用到都市租屋，也減少長輩乏人照顧的困擾，以及須將幼兒留在鄉下隔代教養的無奈。

都會區的高房價，讓許多年輕人卻步，少子女化的問題也因為年輕人買不起房而愈形嚴重。但郊區的房價其實還是可以負擔的，只是每日通勤費用太高，影響年輕人養育下一代的意願。交通月票有助於郊區民眾通勤上班上課，對舒緩都會區高房價，可望有相當助益。交通月票也可鼓勵使用大眾運輸工具通勤，減少開車，有助於交通安全的提升。

交通月票實在是個普惠大眾且紓解城鄉發展差距的好政策，只要配套做好，例如訂定鐵路、公路超過多少里程數後的票價必須自付等，以排除超長距離的旅次，就能達到政策目的。朝野應共同支持，各縣市也應該配合，早日施行。

（作者為大葉大學管理學院院長）

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