自由廣場》把握拜習會後緩衝時間

◎ 雷顯威

眾所矚目的「拜習會」終於在G20峰會順利舉行，會後美中乃至各國都有不同解讀，但可以確認的是，確實有助緩和美中劍拔弩張的對峙態勢，化解雙方可能的對戰隱憂。台灣宜把握「拜習會」後的中場緩衝時間，在拜登任期下半場努力持績提升國力，強化自衛能力。

拜登與習近平兩人雖是多年舊識，但都在過去分別擔任副手的階段時期，這次是習近平繼任國家主席、拜登接任總統後，雙方首度晤面。面對新冠後政經新局、俄烏戰爭的衝突、伊朗暨北韓的核擴散，乃至美中競爭衍生的台海、南海對峙，都猶待全球兩大強權領袖劃下紅線。

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拜習會落幕，雖然兩國沒有共同聲明或聯合公報，但會後揭露的訊息，雙方因美國眾議院議長裴洛西訪台，中共片面宣布終止美中雙方在軍事、氣候變遷、經濟、外交等八項常態對話交流，如今因著拜習會的互動，兩國除了軍事對話尚未恢復外，其他在氣候變遷、外交、經濟的交流重新啟動。美中兩國氣候變遷特使在埃及會面；美國國務卿布林肯明年一月訪問中國，就是具體例子。

此舉不僅有利美中建立避免誤判陷入衝突的「護欄」，緩和兩國關係持續惡化下滑的危機；對台海而言，也適時緩和了兩岸軍事衝突升高的危機。因此我國應善用拜習會「中場」緩衝時間，於未來兩年積極強化台灣自衛戰力，彌補前總統馬英九執政時期「自廢武功」弱化國防的失落空檔。否則兩年後，習近平面對美國或台灣總統大選新人當政，屆時將是新的變數。

（作者為牧師，曾任媒體總編輯）

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