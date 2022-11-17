自由廣場》從拳王市長談不投降承諾書

◎ 陳永昌

對台灣人來說，克里契科與切列霍夫是兩個陌生的名字。克里契科是烏克蘭首都基輔市市長，切列霍夫則是第二大城哈爾科夫市市長。當俄羅斯軍隊入侵，兩位市長毫不猶豫挺身奮戰。台灣需要有相同勇氣的市長！

克里契科曾經是重量級世界拳王，與他同為拳王的弟弟瓦拉基米爾拿下四十座冠軍獎盃，名列金氏世界記錄，是拳擊擂臺的傳奇兄弟檔。二○一三退役後，翌年當選首度基輔市長，是一九九一年烏克蘭獨立以來在任時間最長的首都市長。

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克里契科父親官拜前蘇聯空軍少將，小時候跟隨父親派駐前東德與捷克斯洛伐克，就讀專門為蘇聯佔領軍子弟設置的學校，更為日後長期在德國發展奠下基礎。二○一九年烏國總統大選，克里契科再度支持同樣親歐盟的前總統波洛申科競選連任，結果由前喜劇演員澤倫斯基爆冷門勝出。無論如何，家庭背景或不同黨派都沒有阻礙克里契科與澤倫斯基一起抵抗入侵的俄軍。他說：「我相信烏克蘭、相信我的國家、我的人民，我沒有其他選擇，我會為國家戰鬥！」克里契科從來沒有把矛頭指向內部，趁機攻擊澤倫斯基來累積個人政治資本。他不斷訪視遭受攻擊地區，為第一線人員加油打氣，問候安慰倖存者，穿梭首都不同角落的身影，已經融入團結烏克蘭力量的一部份。

而位於烏克蘭東北部的哈爾科夫市，前蘇聯時期被莫斯科當局一度指定為首都，至今仍是經濟、交通與文教中心。北接俄羅斯，東鄰盧甘斯克與頓內茨克等遭俄羅斯併吞地區，戰略地位十分重要。戰爭爆發後，哈爾科夫曾遭俄軍包圍，當地軍民奮勇抵抗，迫使俄軍持續後撤，改以砲彈轟炸，甚至報復性攻擊電廠等基礎設施；即使整座城市完全陷入黑暗，市長切列霍夫帶領市民堅守到底，毫無退縮。

外交部長吳釗燮先後與克里契科與切列霍夫兩位市長視訊通話，分別援助捐款三百萬美元與兩百萬美元，傳達台灣兩千三百萬人的關懷與支持。儘管地方首長選舉無涉國防外交議題，但必要的時候毅然挺身而出，尤其本身是否具備高度國際視野與豐厚海外連結，更應該列為衡量市長人選的重要條件之一。

面對中共武力併吞威脅，這次選舉民間社團發起「候選人應簽署不投降承諾書」活動，但藍白陣營市長候選人至今無人簽署。不願意站出來表態的準市長們，將來面對解放軍攻擊、入侵，會不會像克里契科與切列霍夫一樣堅決抵抗、鼓舞市民捍衛家園，選民當然有權問個清楚，並要求表態！

（作者為企業專經理人）

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