自由廣場》裁判離婚法制的配套省思

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司法院大法官近年來對於婚姻議題之著墨甚深，可謂每次出手都將寫下時代意義。

先是「釋字七四八號」肯認「同性婚姻」之合法性。接著一○九年五月「釋字七九一號」宣告通姦罪除罪化。

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最近大法官又將觸及另一議題，憲法法庭十五日開庭行言詞辯論，討論民法第一○五二條第二項「裁判離婚」概括事由之限制有責者不得訴離的合憲爭議。此一議題值得關注，蓋憲法所保障婚姻自由之基本權，其內涵應包括：是否結婚、與誰結婚、是否結束婚姻之自由。社會各界對於合憲與否，已展開熱烈之正反辯論。

採「有責者得訴離」觀點認為，基於人性尊嚴及婚姻自由內涵，有責者之離婚自由仍應保障，但應輔以配套措施規定，例如：鬆綁他方請求贍養費之要件；且強令怨偶繼續維持婚姻，恐釀家暴等憾事。採相反觀點者認為，無異於變相鼓勵外遇，使有錢者即可恣意妄為，也違背倫理道德。

兩說均有道理，難論優劣。若採後說，那麼現行法變動不大。若採前說，回歸婚姻破綻重大程度觀察，不再論究雙方有責程度之高低。可預見的是，實務上似不可避免的會出現一波「訴請離婚潮」，此時應認真思考的是，當離婚門檻降低後，對於婚姻破綻之較可歸責方的唯一「枷鎖」，恐怕只剩下金錢給付義務可言，例如：剩餘財產分配給付、侵害配偶權損害賠償或所謂贍養費給付。此時應力求保障他方配偶之請求權的具體實現，否則再多的金錢給付請求權，只是「海市蜃樓」，看的到卻摸不著。

筆者認為，相關配套可思考兩個方向：一、放寬民法一○三○條之三第一項「財產追加計算」要件，適度降低請求方的主張難度。在現行法「為減少他方對於剩餘財產之分配而處分婚後財產」此種類型之外，考慮加上其他類型，如「婚後財產之支出與其生活情形顯不相當，又無法提出合理說明」。二、嚴防「脫產」：在現行法下，再放寬此類情形的聲請假扣押、假處分之釋明要件，及供擔保金數額，保障經濟弱勢的一方。

許多新時代的難題，恐怕都需事後才能看出答案的端倪。

無論最終採取哪一種看法，有賴當局發揮智慧，利用現有法制作出正確決策。

（作者是執業律師）

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