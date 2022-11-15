自由廣場》紀念真正對台 醫療發展有貢獻者 才是醫師節真義

◎ 林逸民

過去每年十一月十二日，在黨國時代都是紀念所謂的「國父誕辰紀念日」，很少人提及同日也被定為醫師節，如今台灣已民主化、本土化，罕有人提起根本與當前台灣無關的孫文的所謂「國父誕辰」，但適逢選舉，部分政黨與候選人為了表達對醫師的敬意，還是舉辦慶祝醫師節活動。

重視醫師是好事，但是這個醫師節的日子，卻成了一大諷刺，因為這個日子是中華民國在中國的國民政府時代，為了歌頌孫文，聲稱孫文是最偉大的醫師，特地用孫文的生日來當作醫師節。

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事實上，孫文畢業後僅僅從醫兩年多，就因謀劃廣州起義洩密一事未成即逃亡海外，如何能代表醫師？更別說孫文畢生事蹟也與台灣幾無關係，僅有為了惠州起義來台試圖出賣廈門給日本以交換日本支持，卻遭日本趕走，乘橫濱丸號自基隆離開。

之所以用孫文生日來當醫師節，完全是黨國時代為了塑造「國父」神話以及大中國認同的操作，如今本土政權執政，卻還使用這個日期，可說相當突兀，多年來已經有無數醫界人士呼籲應予更改，在此也再度請政府從善如流，應擬定新的、有意義的日期。

台灣開始有現代醫學，是馬雅各醫師最早來台，而接續長期深耕、看病、研究的，是同為蘇格蘭人的萬巴德醫師，他於台灣的醫學研究享譽全球，許多發現均以萬氏為名，也讓許多醫學名詞掛上了福爾摩沙之名，著有《萬氏熱帶疾病》，現今仍是研究熱帶醫學必備教科書，與其共同研究瘧疾的羅納德羅斯醫師更因而獲得諾貝爾醫學獎。

若要論孫文，孫文就讀的香港華人西醫書院，正是萬巴德所創立，孫文所謂倫敦蒙難，稱是康德黎拯救，其實康德黎是轉請當時創辦倫敦熱帶醫學校的萬巴德動用其政治關係救援。若要兼顧國內少數還認同孫文的民眾，萬巴德當是最理想的選項之一。

醫師節的可能選項，還有紀念馬偕創建馬偕醫院前身滬尾偕醫館的日子。或是後藤新平於台灣民政長官任內，將台灣病院院內的醫學講習所升格為台灣總督府醫學校，也就是如今台大醫學院的前身，創立台灣人接受現代醫學教育、養成醫師之處，升格的日期足堪紀念。也有許多人認為可紀念創辦高雄醫學院的杜聰明醫師。

無論如何，台灣醫界人才濟濟，歷史上足堪紀念的人士與日子相當多，該是時候，慎重選擇一個真正對台灣醫學貢獻卓著的醫師，做為醫師節的紀念代表，如此，才是真正的重視醫師。莫再於每年醫師節，還讓本土、民主價值與醫師們尷尬了。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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