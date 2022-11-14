自由廣場》是否跟進美國對中國半導體管制 台北、新竹市長候選人必須表態

◎ 林修民

隨著近年美國因為國家安全與貿易偷竊議題，對中國半導體加重制裁力道。最新美國對中國半導體管制，除了對終端成品應用類（運算力）用於超級電腦等，也包括半導體出口設備，甚至包含對於從業人員管制。未經美國政府同意，美國人（不只擁有美國籍、甚至包含永久居留權，甚至在美國生活的外籍人士）不得為管制的中國半導體企業工作。

台北為台灣首都政經中心外，也設有內湖科學園區，其中不只設有本土IC設計研發中心，甚至幾乎所有外商IC設計公司都在台北設有據點。而新竹更是被稱為台灣的矽谷，享譽全球。面對美國甚至拉攏晶片四方聯盟（Chip 4）的對中半導體政策，作為科技城市首長，對於台灣半導體企業走向態度當然具有指標意義。

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報載烏克蘭擊落俄羅斯的無人機殘骸中發現有Xilinx的FPGA，就是由台積電所製造。之前美國要求台積電禁止高階晶片輸中，也曾經傳出美國國安人士告知我方，中國對準台灣的飛彈中也含有由台積電製造的晶片，其甚至也拿來瞄準美國的航空母艦，這也是美國對中半導體管制中的關鍵因素。

所謂民主政治就是候選人傳遞自己的政見交由選民決斷。因此所有市長候選人皆應表態其對台灣是否應該跟進美國對中半導體管制，甚至提出自己對台灣半導體政策的宏觀看法。畢竟，半導體以及其下游資通訊產品佔台灣出口超過五成比例，本來就是市長招商、市民就業的重點。

吾人雖然了解不是所有候選人皆具有半導體甚至科技背景，例如陳前部長即為牙醫，對此政策背景應較為陌生，不若競爭對手以所謂矽谷律師、大數據專家自稱熟悉科技領域，但身為市長候選人，有權利更有義務告訴市民自己的對中半導體政策，至少必須公開表明是否跟進美國對中半導體管制，才是民主政治發展的常軌，更是台灣目前最為迫切的決定。

（作者為科技新報專欄作家、東吳企管兼任講師）

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